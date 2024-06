VIDEO: Formule 1-weekend in Spanje in gang getrokken

Na een kort uitstapje aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is het nu weer tijd voor een voortzetting van het Europese Formule 1-seizoen. Het Circuit de Catalunya is het decor voor de Grand Prix van Spanje. Normaal gesproken past dit parcous uitstekend bij de Red Bulls, maar in dit seizoen is het goed mogelijk dat andere teams net wat beter voor de dag komen. De eerste training is maar de eerste training, maar het gaat wel het een en ander duidelijk maken.

Om het nog wat interessanter te maken, veel teams hebben de nodige updates meegenomen. Vooral RB F1 Team heeft flink uitgepakt in de jacht op punten. Ferrari heeft ook de nodige noviteiten op de auto en ook Red Bull Racing heeft niet stilgezeten.