VIDEO: Ricciardo maakt waanzinnige roadtrip in Australië met Red Bull RB7

Red Bull Racing haalde speciaal voor deze gelegenheid de Red Bull RB7 van stal, de auto waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd. Daniel Ricciardo, die tegenwoordig als derde rijder werkzaam is bij Red Bull, maakte in Australië zijn terugkeer in een Red Bull-cockpit. De man uit Perth reed langs een aantal iconische plekken down under en kreeg onderweg gezelschap van Supercars-kampioen Shane Van Gisbergen, crosslegendes Toby Price en Daniel Sanders en helikopterpiloot Matt Hall.

"Er is niets vergelijkbaar met Australië. We hebben ontzettend veel plezier gehad aan het scheuren door de outback en het oversteken van de Sea Cliff Bridge", zegt Ricciardo, die de trip eindigde op het beroemde Mount Panorama Circuit in Bathurst. "Ik maakte ooit eerder een roadtrip in San Francisco en had dit altijd al eens in Australië willen doen. Weer thuis zijn, met de RB7 door de Australische outback rijden en het beste wat Australië te bieden heeft met de wereld te delen... Is er een betere manier om mijn terugkeer bij Red Bull te vieren dan met een F1-auto in mijn thuisland?"

Komend weekend staat de Grand Prix van Australië op het programma. Het is voor het eerst in jaren dat Ricciardo niet deelneemt aan deze race, maar uiteraard is hij er als officiële reservecoureur wel bij. "De Australische fans geven altijd veel energie. Ik kijk ernaar uit om ze weer te zien in Melbourne. De baan ziet er geweldig uit en ik hoop dat onze roadtrip het team net even dat beetje extra kan opleveren."

Bekijk alle foto's van de spectaculaire reis door Australië

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 1 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 2 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 3 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 4 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 5 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 6 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 7 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 8 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 9 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 10 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 with Daniel Sanders 11 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 with Daniel Sanders 12 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 with Matt Hall 13 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 with Matt Hall 14 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 with Toby Price 15 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Supercars with Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB7 at Mount Panorama 16 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool Toby Price 17 / 17 Foto door: Red Bull Content Pool