VIDEO: Leclerc spint en sloopt setje harde banden tijdens VT3

Na zijn snelste tijd in VT1 en de tweede tijd in VT2 kwam Charles Leclerc aanvankelijk met een setje harde banden de baan op tijdens de derde oefensessie op Circuit Paul Ricard. De Ferrari-coureur had op dat setje banden al een tijd gezet die 1,4 seconden langzamer was dan snelste man Max Verstappen, toen hij na zo'n twintig minuten spinde bij het insturen van bocht 12.

Leclerc slaagde erin om de auto na een spin van 360 graden op te vangen en voorkwam daarmee dat hij in de bandenstapels zou belanden. De afremmende strepen in de uitloopstrook zorgden echter wel voor wat vlakke kanten op zijn banden, die hij niet veel later in de pits kwam inruilen voor softs. Op die band wist Leclerc de snelste tijd van Verstappen tot op een tiende te benaderen, waarbij opgemerkt moet worden dat de Red Bull-coureur die tijd op mediums reed. Later scherpte Carlos Sainz de snelste tijd even aan, alvorens Verstappen op softs de leiding heroverde.