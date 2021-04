VIDEO: Leclerc crasht Ferrari in tweede vrije training

Net als in de eerste vrije training eerder op de dag, eindigde ook de tweede oefensessie op het Italiaanse circuit met een code rood. Nadat Nikita Mazepin in de ochtend in de fout was gegaan in de laatste bocht, werd in de middagtraining een klein foutje van Charles Leclerc direct afgestraft. Tijdens een snelle ronde had de Monegask in de laatste bocht een klein momentje van overstuur, waardoor zijn Ferrari naast de baan terecht kwam en in de muur eindigde.

Leclerc kon na zijn crash ongedeerd uitstappen. Zijn Ferrari liep vooral schade op aan de voorvleugel en aan de rechter voorwielophanging.