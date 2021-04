Mazepin kende drie weken geleden in Bahrein al geen al te prettig debuutweekend door in de vrije trainingen en in de kwalificatie meerdere malen van de baan te spinnen, waarna hij zijn Haas in de race al na drie bochten in de muur wist te parkeren. Het zorgde op de sociale media voor flink wat grappen en grollen, terwijl de Rus ook al snel de bijnaam ‘Mazespin’ kreeg opgeplakt.

Mazepin hoopte in Imola op een betere start van het weekend, maar in de eerste vrije training bleef de Rus opnieuw niet foutloos. Een eerste foutje kon nog worden rechtgezet na een uitstapje in de grindbak, maar aan het einde van de sessie zorgde de debutant opnieuw voor de nodige brokken: bij het uitkomen van de laatste bocht kwam de Rus met een wiel naast de baan terecht, waarna hij overcorrigeerde en rechtsaf de muur in vloog.

De tweede spin van Mazepin zorgde voor een tweede rode vlag-situatie, nadat eerder in de sessie ook Sergio Perez en Esteban Ocon al voor een onderbreking hadden gezorgd na een aanvaring. De crash van Mazepin gebeurde aan het einde van de sessie, waardoor de rode vlag verder zonder gevolgen bleef.