VIDEO: AlphaTauri start laatste Honda Formule 1-krachtbron op

Alfa Romeo verblijdde ons maandagochtend al met het geluid van de nieuwe Ferrari-motor, AlphaTauri toepte vanmiddag over met het fijne gerommel – in 8D-geluid – van de nieuwe en tevens laatste door Honda zelf geproduceerde F1-krachtbron.

Op de vrijgegeven video geen bewegende beelden van de auto zelf, zoals die vorige week al wel te zien waren bij de fire-up van Ferrari. Wat we wel zien is een statisch camerashot van de bovenkant van de AT02 in een donkere kleurstelling:

De nieuwe bolide van de stal uit Faenza krijgt een flink aantal onderdelen van de Red Bull RB16 van afgelopen seizoen en een aerodynamische facelift mee, zo liet teambaas Franz Tost een paar weken geleden al weten. AlphaTauri hoopt met de AT02 voort te kunnen borduren op de succesvolle campagne van 2020. Pierre Gasly zorgde in september voor een daverende stunt door op Monza de Grand Prix van Italië te winnen. AlphaTauri werd uiteindelijk zevende in het kampioenschap, maar de stal streeft voor komend seizoen naar meer.

Red Bull neemt motoren in eigen beheer

De video van de fire-up wordt gedeeld op de dag dat bekend werd gemaakt dat Red Bull Racing vanaf 2022 definitief het motorproject van Honda zal overnemen en de komende jaren onder de naam Red Bull Powertrains krachtbronnen zal blijven produceren. Niet alleen voor het team van Max Verstappen en Sergio Perez, maar ook voor AlphaTauri dat dit seizoen met Pierre Gasly en Yuki Tsunoda in actie zal komen.

De AlphaTauri AT02 zal komende vrijdag 19 februari onthuld worden.