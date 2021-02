Ferrari laat motor draaien en prikt datum voor onthulling SF21

De onthulling van het vorige strijdwapen van Ferrari, de SF1000, vond vorig jaar nog op 11 februari plaats met een grote, fysieke presentatie in het Romolo Valli-theater in Reggio Emilia. Dit jaar pakt de Scuderia het minder groots aan. De opvolger van de SF1000, de SF21, wordt namelijk tijdens een online presentatie voor het eerst aan de wereld getoond. De onthulling van de wagen vindt op 10 maart plaats, twee dagen voor het begin van de wintertest in Bahrein. Twee weken eerder, op 26 februari, vindt de teampresentatie plaats. Ook dit doet Ferrari online.

Ferrari is het zesde team dat de plannen voor de onthulling van de nieuwe auto naar buiten heeft gebracht. McLaren is op 15 februari het eerste team dat de nieuwe wagen presenteert, gevolgd door AlphaTauri op 19 februari. Ook Alfa Romeo, Mercedes en Williams hebben inmiddels plannen vrijgegeven voor de presentatie. Alpine, Aston Martin, Red Bull Racing en Haas hebben dat nog niet gedaan.

Na het desastreus verlopen seizoen 2020 hoopt Ferrari in 2021 de weg omhoog weer te vinden. Daarvoor heeft het afscheid genomen van Sebastian Vettel en Carlos Sainz Jr. aangetrokken. De Spanjaard is de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Dat zijn niet de enige veranderingen, want de Scuderia heeft alle gebieden van de auto doorontwikkeld die het reglementair gezien door mag ontwikkelen. De aerodynamica gaat dus fors op de schop, terwijl er ook een nieuwe, sterk verbeterde motor in de SF21 komt te liggen. Die krachtbron was vandaag voor het eerst te horen in een video die Ferrari op social media deelde.

Kort voor het opstarten van de motor sprak teambaas Mattia Binotto zijn manschappen via een beeldverbinding toe. “Het seizoen 2021 begint hier voor ons. We kunnen voldoende uitdagingen verwachten en we zijn vastberaden om beter te presteren”, vertelde hij. “De auto is verbeterd op alle vlakken waar ontwikkelingen zijn toegestaan. We moeten op een vastberaden en gefocuste manier werken, terwijl we ons bewust zijn van waar we stonden en waar we naartoe willen.”