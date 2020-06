Vettel: Mugello verdient een Formule 1-race

In voorbereiding op de Grand Prix van Oostenrijk, die volgend weekend op het programma staat, trok Ferrari naar Mugello om te testen met de SF71H uit 2018. Vettel nam de ochtendsessie voor zijn rekening terwijl teamgenoot Charles Leclerc de middagruns deed. Het team kon zo wennen aan de nieuwe corona-protocols die vanaf heden van kracht zijn. Voor Vettel was het de eerste keer sinds het eind van de pre-season test, bijna vier maanden geleden, dat hij weer in actie kwam met een F1-wagen. De viervoudig kampioen reed voor het eerst sinds 2012 weer op het circuit van Mugello en zou graag zien dat er een GP op het circuit gehouden wordt.

“Ik was blij om na zo’n lange onderbreking weer in de auto te zitten, het duurde langer dan de reguliere winterstop. Ik was ook blij om alle mensen van het team eindelijk weer te zien”, verklaarde Vettel. “Het was goed om weer een gevoel te krijgen bij de auto en helemaal fijn om dat te doen op dit spectaculaire circuit. Ik denk echt dat Mugello het verdient om een Formule 1-race te organiseren. Ik heb hier acht jaar niet gereden, het heeft me een paar rondjes gekost om weer op snelheid te komen, maar daarna heb ik er echt van genoten.”

Mugello is in de race voor de organisatie van een Formule 1-race, de wedstrijd zou na de Italiaanse GP op het circuit van Monza plaats moeten vinden. Het is onderdeel van het plan om naast de huidige acht geplande races nog eens een aantal Europese races toe te voegen. Mugello is sinds 1994 al gastheer van de Italiaanse GP in de MotoGP, maar er is nog nooit een Formule 1-race gehouden. Ook Leclerc was positief na de testrun. Hij voltooide Grand Prix-afstand.

“Het was super om weer echt op het circuit te zijn”, zei Leclerc. “Ik heb het gemist. Ik heb het de afgelopen tijd druk gehad met het virtuele racen, maar het voelde heerlijk om weer het echte gevoel te hebben en de snelheid te voelen. Het was een memorabele dag, zeker omdat ik voor het eerst in een F1-wagen op dit spectaculaire circuit reed. Nu kunnen we werken aan de start van het seizoen en vanaf volgende week gaan we weer echt aan de slag.”

Ferrari is na Mercedes, Renault en Racing Point het vierde team dat testwerk voor Oostenrijk verricht heeft. Voor de Scuderia was de test in Mugello vooral bedoeld om de “omstandigheden voor Oostenrijk te leren kennen”, liet het team weten: “De corona-protocols zijn uitgevoerd, monteurs en engineers werken met maskers en respecteren de regels rond social distancing in een aangepaste layout in de pitbox”, liet het team weten. “Sebastian en Charles hebben hetzelfde gedaan toen ze halverwege de dag van plek geruild hebben.”

Met medewerking van Luke Smith