Connelly: Straf Verstappen in Austin was moeilijkste beslissing

Op het Circuit of the Americas passeerde Verstappen Ferrari-rijder Kimi Raikkonen in de allerlaatste ronde voor de derde plaats, maar volgens de stewards sneed de Red Bull-rijder daarbij de bocht af. Daarop ontstond een bizar tafereel. Verstappen kreeg meteen na de race een tijdstraf van vijf seconden en werd daarom uit de wachtkamer voor het podium gehaald en vervangen door de Fin. Verstappen noemde Connelly daarna een idioot en ook op sociale media was het incident het gespreksonderwerp van de dag.

Op een online conferentie voor FIA stewards bracht Connelly het incident als voorbeeld ter sprake van hoe een incident altijd vanuit twee standpunten bekeken moet worden. "Bij een beslissing hebben we de verantwoordelijkheid om niet alleen de kant van de mogelijke overtreder te bekijken, maar ook van de persoon die erdoor werd beïnvloed. Een klassiek voorbeeld is de Amerikaanse GP 2017. Max Verstappen pakte in de laatste ronde van de race uit met een briljante inhaalbeweging op Kimi Raikkonen", aldus Connelly.

"We hadden Mika Salo als onze driver steward. Mika ziet erg snel wat er op een circuit gebeurt. Hij zei ons meteen dat het een briljante beweging was van Max, maar dat hij een meter buiten het circuit reed aan de binnenkant. We bekeken de beelden terug en het was heel erg duidelijk. Het was een moeilijke beslissing, want we moesten Verstappen van het podium halen om hem door Raikkonen te vervangen. En daar kregen we bakken kritiek voor. We waren in Nederland de publieksvijand nummer een en veel andere fans protesteerden ook."

"Maar we bekeken het ook vanuit een ander perspectief. Een andere rijder werd een positie afgepakt, want volgens de regels zou Max Kimi niet hebben ingehaald. En die regels zijn heel simpel, je mag niet van de baan gaan en daar een voordeel aan overhouden. En dat was hier het geval. Hij ging een meter van de baan en ging van de vierde naar de derde plek. Bij zo'n moeilijk beslissing heb je medelijden met de persoon die je bestraft, maar je moet ook denken aan de andere deelnemers die hinder ondervinden van die actie. Dat is een beslissing die lang is bijgebleven en wellicht de moeilijkste beslissing die ik met mijn collega's heb genomen, maar ik geloof nog steeds dat we de juiste beslissing hebben genomen. En als je dat vandaag aan Verstappen vraagt, dan zal hij daar nu wellicht mee akkoord gaan."