Bottas blijft bovenaan in Imola, technisch probleem Verstappen

Nadat het weekend in Imola eerder op vrijdag met horten en stoten op gang was gekomen - door technische problemen was er tijdens de eerste training nauwelijks radioverkeer mogelijk en konden er geen onboard-beelden worden getoond tijdens de tv-uitzending, bovendien waren er de nodige incidenten - keerden de coureurs om 14.30 uur terug op de baan om zich verder voor te bereiden op de tweede Formule 1-race van 2021.

Voor Max Verstappen, die achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton derde was in de eerste training, was de pret van korte duur. De Red Bull-coureur voelde na tien minuten iets knappen aan de achterkant van de auto, waarna hij de RB16B bij de uitgang van de pits aan de kant zette. De wagen kon worden teruggebracht naar de garage, waar bleek dat er een probleem was met de aandrijfas. Verstappen zou hierna niet meer terugkeren op de baan. Hij reed zodoende maar vijf ronden in de tweede training. Met een 1.16.999 als beste tijd was de Limburger slechts veertiende in de tijdenlijst.

Bij Mercedes leek alles ondertussen op rolletjes te gaan. Bottas en Hamilton gingen al vroeg in de sessie naar de bovenste plekken in de tijdentabel. Na een kwartiertje verbeterde de Fin zich naar een 1.15.551, waarmee hij tot het einde op P1 bleef staan. Pierre Gasly deed opvallend goed mee en stond halverwege de sessie tweede, alvorens Hamilton de Mercedes een-twee herstelde door naar een 1.15.561 te gaan. De Fransman van AlphaTauri besloot de dag op P3, op nog geen tiende van een seconde van Bottas.

Met nog drie minuten te gaan was er een rode vlag voor een crash van Charles Leclerc. De Monegask had een moment van overstuur bij het ingaan van de laatste bocht, zwabberde van de baan en eindigde in de muur. De sessie werd hierna niet meer hervat. Het team van Ferrari kende tot de crash van Leclerc een vrij vruchtbare dag. Carlos Sainz had voor het moment van zijn teamgenoot de vierde tijd gereden, terwijl Leclerc op P5 bivakkeerde.

Sergio Perez moest door het wegvallen van Verstappen al het werk bij Red Bull op zijn schouders nemen. De Mexicaan, die eerder op de dag een botsing had met Esteban Ocon, klokte de zesde tijd en was bijna negen tienden langzamer dan Bottas. Yuki Tsunoda, Lando Norris, Antonio Giovinazzi en Lance Stroll completeerden de top-tien op vrijdag. Williams toonde zich net als in de eerste training competitief met de twaalfde tijd voor Nicholas Latifi en zestiende tijd voor George Russell. Nikita Mazepin, die aan het einde van de eerste training was gecrasht, klaagde de hele middag steen en been over zijn auto en was langzaamste. De Haas-coureur was met een 1.17.857 nog een halve seconde langzamer dan teamgenoot Mick Schumacher.

Het Formule 1 -weekend in Imola gaat zaterdag om 11.00 uur verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 14.00 uur.

Resultaten tweede training GP van Emilia-Romagna