Verstappen begint F1-weekend in Oostenrijk met snelste tijd

Vijf dagen na de fraaie overwinning van Max Verstappen in de Grand Prix van Frankrijk zijn de coureurs alweer terug in hun auto’s om zich voor te bereiden op de achtste ronde in het wereldkampioenschap. Dankzij zijn zege op Paul Ricard begon de Nederlander met twaalf punten voorsprong op titelverdediger Lewis Hamilton aan het weekend in Spielberg, waar net als vorig jaar twee races achter elkaar worden verreden als gevolg van het coronavirus.

Omdat de kans op regen tijdens de eerste training 40 procent bedroeg, was het aan het begin van de oefensessie meteen druk op de baan. Na vijf minuten zette Hamilton zichzelf bovenaan door op medium banden een 1.07.809 te rijden. Verstappen nam kort daarna over met een 1.07.454 op het geel gemarkeerde rubber om later op dezelfde compound nog tot een 1.06.511 te komen. Pierre Gasly maakte een sterke indruk en stond na twintig minuten tweede met zijn AlphaTauri, gevolgd door Sergio Perez op P3 en Yuki Tsunoda op P4, waarmee de Honda-aangedreven wagens dus de dienst uitmaakten in de openingsfase van de sessie.

De coureurs gingen vervolgens op de zachte band aan de slag. Hamilton reed een nieuwe snelste tijd met een 1.06.390. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas was vervolgens een fractie rapper met een 1.06.386, maar moest daarna toezien hoe de Brit met een 1.06.332 terugkeerde bovenaan. Gasly bleek ook op de zachte band een goed tempo in huis te hebben en ging met een 1.06.166 zelfs harder dan de beide Mercedes-coureurs. Maar het was Max Verstappen die de snelste was van iedereen door op de rood gemarkeerde band een 1.05.910 te rijden. Yuki Tsunoda zat er ook op de zachte compound goed bij door achter Verstappen, Gasly, Hamilton en Bottas de vijfde tijd te rijden.

Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon begonnen het weekend in Oostenrijk met de zesde en zevende tijd, terwijl Lance Stroll de achtste tijd op de klokken bracht. Antonio Giovinazzi stuurde zijn Alfa Romeo naar de negende tijd en was daarmee opvallend genoeg sneller dan Charles Leclerc en Carlos Sainz, die met hun Ferrari’s op de tiende en elfde tijd bleven steken. McLaren-rijder Daniel Ricciardo reed de twaalfde tijd. Perez ging op de zachte band niet veel rapper dan op de medium compound en was dertiende.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training op de Red Bull Ring.

Resultaten eerste training Grand Prix van Stiermarken