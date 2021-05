De Formule 1 is terug in de straten van Monaco. Vorig jaar kon de race in het prinsdom niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar dit jaar wordt er wel ‘gewoon’ gereden aan de Côte d'Azur.

Voor thuisrijder Charles Leclerc was de pret van korte duur. De Ferrari-coureur werd na vier ronden getroffen door een versnellingsbakprobleem, waarmee zijn training ten einde was. Bij Fernando Alonso ging het ook niet helemaal van een leien dakje. De Spanjaard raakte na 25 minuten bij het uitkomen van de laatste bocht de vangrail, waardoor de voorvleugel van zijn Alpine scheef kwam te hangen. De Spanjaard moest vervolgens een complete ronde terug naar de pits rijden, terwijl de rechterkant van de vleugel over het asfalt schraapte. Het incident was reden voor een korte virtuele safety car.

Carlos Sainz was snelste in de openingsfase van de sessie dankzij een 1.13.388 op de medium band en maakte ook tijdens de rest van de training een sterke indruk. Max Verstappen kampte tijdens zijn eerste runs met verkeer, maar zou na een half uur naar de eerste stek in de tijdenlijst klimmen met een 1.13.191, die hij reed op de harde compound. Korte tijd later nam Lewis Hamilton over met een 1.12.995 op de mediums. Sainz keerde vervolgens terug op P1 door op dezelfde band als de Brit een 1.12.965 op de klokken te brengen.

Pierre Gasly stond hierna even bovenaan met een 1.12.969 op de soft band. Met een kwartier te gaan ging Verstappen op de mediums echter nog een paar tienden sneller door in een 1.12.648 over de streep te komen. Red Bull-teamgenoot Sergio Perez was in de slotfase van de sessie op de zachte band op pad en ging met een 1.12.536 iets sneller dan Verstappen. De Nederlander zakte vervolgens nog een plekje doordat Sainz een 1.12.606 noteerde. Verstappen leek met een paar minuten te gaan op weg naar een nieuwe snelste tijd, maar stuitte op verkeer in Portier en bleef daardoor uiteindelijk op P3 staan. De Mexicaan verbeterde zich ondertussen naar een 1.12.487, waarmee hij voor het eerst een sessie bovenaan eindigde voor Red Bull Racing.

Achter de coureur uit Guadalajara reed Sainz dus de tweede tijd en was Verstappen derde. Pierre Gasly kende een prima begin van het weekend met de vierde tijd, terwijl Lewis Hamilton en Valtteri Bottas slechts de vijfde en zesde tijd reden in het eerste oefenuur. Lando Norris realiseerde met zijn McLaren, die speciaal voor dit weekend van een speciale livery is voorzien, de zevende tijd en Sebastian Vettel kende een bemoedigende start door de achtste tijd te klokken. Yuki Tsunoda, die nog nooit eerder in Monaco reed, deed het eveneens niet onaardig met de negende tijd. Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen had een momentje waarbij hij rechtdoor schoot in Ste. Devote, maar zat er uiteindelijk met de tiende tijd nog goed bij.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco.

Resultaten eerste training F1 Grand Prix van Monaco