Hamilton bovenaan in derde training, Verstappen kampt met verkeer

Max Verstappen beleefde vrijdag een vliegende start op de Red Bull Ring. De Nederlander reed zowel tijdens de eerste als tweede training voor de Grand Prix van Stiermarken de snelste tijd. Mercedes was echter niet ver weg. Sterker nog: Lewis Hamilton was in de middag sneller gegaan dan de Red Bull-coureur, maar zag zijn rondetijd geschrapt worden vanwege track limits. De Mercedes-coureur was net iets te wijd uit de laatste bocht gekomen.

Zaterdag om 12.00 uur ging op het circuit bij Spielberg het laatste oefenuur van start. In de eerste tien minuten waren Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin de enigen die tijden op de klokken brachten. Pierre Gasly was eveneens vroeg op de baan, maar hield het bij een enkele installatieronde. De coureur van AlphaTauri moest vrijdag de tweede training laten schieten omdat Honda iets ongewoons had gezien in de data van zijn motor. De Fransman heeft voor de rest van het raceweekend een nieuwe MGU-K in zijn AT02 gekregen.

Na tien minuten werd het drukker op de baan. Onder andere Esteban Ocon, Fernando Alonso en George Russell stonden even bovenaan, alvorens Valtteri Bottas, die vrijdag een gridstraf van drie plaatsen kreeg voor een spin in de pitstraat, zijn Mercedes naar een lage 1.06 stuurde. De training was twintig minuten onderweg toen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen voor het eerst op het asfalt verschenen. De coureur van Red Bull racing liet onmiddellijk van zich horen door op de zachte band een 1.05.571 neer te zetten, waarmee hij rechtstreeks naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Hamilton ging daarop naar een 1.05.900, wat op dat moment de tweede tijd was. De Brit zakte vervolgens weer een paar plekken doordat Yuki Tsunoda met de AlphaTauri tot een 1.05.819 kwam en Pierre Gasly met zijn AT02 een 1.05.690 liet noteren.

Hamilton moest in deze fase van de training dus drie tienden toegeven op Verstappen. “Waar komen die drie tienden vandaan?”, vroeg de zevenvoudig wereldkampioen aan zijn race-engineer. “Het lijkt voornamelijk de snelheid op het rechte stuk te zijn”, luidde het antwoord van Peter Bonnington. Verstappen deed er korte tijd later nog een schepje bovenop door een 1.04.971 te rijden. Hamilton keerde daarop terug op P2 met een 1.05.367

Een kwartier voor het einde kwamen de eerste coureurs terug de baan op voor een laatste run op de zachte band. Bottas stuurde zijn Mercedes naar een nieuwe snelste tijd door in een 1.04.832 over de streep te komen, waarna Hamilton nog een halve seconde sneller ging met een 1.04.369. Met nog negen minuten te gaan betrad ook Verstappen weer het asfalt. De Nederlander stuitte tijdens zijn snelle ronde op verkeer, maar zou daarna nog wel de snelste derde sector van iedereen rijden. Met een 1.04.573 ging de leider in het kampioenschap naar de tweede tijd, op twee tienden van Hamilton. Kort voor het einde van de sessie zette Verstappen nog eens aan om met een 1.04.570 marginaal sneller te gaan. De Limburger verloor die rondetijd echter door een fractie te wijd uit de laatste bocht te komen.

Hamilton bleef dus snelste, voor Verstappen en Bottas. Sergio Perez tekende met de tweede Red Bull voor de vierde tijd, terwijl AlphaTauri sterk voor de dag kwam met de vijfde tijd voor Tsunoda en zesde tijd voor Gasly. Charles Leclerc bracht zijn Ferrari naar de zevende tijd, Fernando Alonso liet de achtste tijd noteren. Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel besloten de top-tien in de afsluitende oefensessie.

Om 15.00 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken.

Resultaten derde training Grand Prix van Stiermarken