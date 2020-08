Horner: “Verschillen tussen Verstappen en Hamilton minimaal”

Mercedes F1-coureur Hamilton zegevierde in de Grand Prix van Spanje en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap tot 37 punten. Verstappen splitste de twee Mercedessen door een keurige tweede plaats te scoren. Dat betekende zijn vijfde opeenvolgende podiumfinish van het seizoen. Gezien de dominantie van het merk met de ster is elke positie beter dan de derde plaats een goed resultaat. Met een knappe zege tijdens de 70th Anniversary Grand Prix en drie tweede plaatsen kan geconcludeerd worden dat de Nederlander bezig is aan een sterk seizoen.

Volgens teambaas Christian Horner presteren Verstappen en Hamilton momenteel nagenoeg even goed: “Het zijn de twee coureurs in de Formule 1 die in topvorm verkeren”, zei Horner in gesprek met Sky Sports F1. “De verschillen tussen hen zijn minimaal. Het is interessant: Max is 22 jaar oud, Lewis is 35. Ze bevinden zich in heel verschillende fasen van hun carrière. Ik hoop dat de twee in de komende races ‘head to head’ tegen elkaar strijden, want dat willen de kijkers graag zien. Dat is wat de teams graag willen zien en ik denk dat het goed is voor de Formule 1.”

Verstappen kon in de Grand Prix van Spanje niets uitrichten tegen de dominantie van Hamilton, maar desondanks was Horner tevreden met het resultaat: “Dit was het maximaal haalbare. Max heeft alles uit de auto gehaald wat erin zat. Meer dan het splitsen van de Mercedessen, die een snellere auto hebben, was niet mogelijk. Ik ben tevreden met de race van Max. De jongens hebben in de pitstraat ongelofelijk gepresteerd. De drie snelste pitstops, dat is allemaal dankzij hen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith