OTD: De verjaardag van de legendarische teambaas Frank Williams

De meeste mensen zullen Williams alleen maar kennen van de periode na zijn ongeval. De 78-jarige legende zit immers alweer ruim 33 jaar in een rolstoel na een zwaar verkeersongeluk in Le Castellet. In de periode daarvoor was Williams bijzonder sportief, hij was zelf een racer in hart en nieren. Toch kwam die carrière niet helemaal van de grond en Williams begon met het runnen van wagens voor andere coureurs. Dat leverde hem in 1980 zijn eerste F1-wereldtitel op met Alan Jones. Twee jaar later haalde Keke Rosberg zijn eerste en enige kampioenschap in de Formule 1.

Na zijn ongeluk in 1986 veranderde de rol van Williams in het team, maar zijn competitieve instelling bleef hetzelfde. En hij was wat dat betreft niet de enige. De Franse artsen hadden Williams na zijn ongeval eigenlijk opgegeven, maar zijn vrouw Ginny bleef strijden totdat er uiteindelijk een mogelijkheid was hem naar een kliniek in Engeland te vliegen. Daar moest Williams nog eens een paar maanden voor zijn leven vechten voordat er enig perspectief was.

Bij zijn terugkeer in het bedrijf veranderden de werkzaamheden van Williams en schoof de focus meer richting de zakelijke kant. Met de technische werkzaamheden had hij amper nog iets te maken. Maar, zo beschreef zakenpartner Patrick Head heel treffend, de persoonlijke instelling van Williams veranderde niet. “Na het ongeval kon hij maar beperkt werken. Hij hield zich vooral bezig met het zakelijke en hield zich niet bezig met het operationele deel of wat er in de fabriek gebeurde”, verklaarde Head eerder in een interview met Motorsport.com. “Hij speelde na het ongeval een andere rol. Frank was altijd een heel positief persoon, zelfs na het ongeval, hij heeft altijd een grote mate van competitiviteit uitgestraald over het bedrijf.”

Ook werd de kring rond Williams iets kleiner. “Hij werd minder toegankelijk, maar zijn karakter en humor bleven hetzelfde”, zei Head. Op zakelijk vlak behaalde Williams in '87 nog een wereldtitel met Nelson Piquet, maar de meest succesvolle periode volgde in de jaren ’90. Toen behaalde het team maar liefst vijf wereldtitels in zes jaar, gewonnen door vijf verschillende coureurs. De laatste dateert alweer uit 1997 toen Jacques Villeneuve wereldkampioen werd en voorlopig lijkt er geen nieuwe titel bij te komen. Tegenwoordig heeft dochter Claire de dagelijkse leiding over het team, al staat Sir Frank nog altijd officieel als teambaas op papier en is Claire vice-teambaas. De prestaties komen niet meer in de buurt van wat er in het verleden gepresteerd werd, maar het gedachtegoed van Williams Sr. staat nog altijd overeind.