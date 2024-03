Vergeten F1-circuits: Korea International Circuit

Dat de Formule 1 een race in Zuid-Korea wil organiseren, wordt duidelijk als er oorspronkelijk een deal gesloten is om vanaf 1998 gastheer te zijn van een race in Kunsan City. Daar komt het niet van en dus moet Formule 1-baas Bernie Ecclestone verder kijken. In de jaren die volgen blijft Zuid-Korea een gewilde locatie voor de koningsklasse van de autosport, maar pas in 2006 komt dan de aankondiging: vanaf 2010 komt er een race op een nog te bouwen circuit. Locatie voor dat circuit is Yeongam, een havenstad ten zuiden van het land. Het oorspronkelijke plan is om een circuit van 5,4 kilometer lengte te maken, maar dat wordt uiteindelijk 5,6 kilometer. Het geldbedrag dat ermee gemoeid is? Zo'n 60,8 miljoen euro. Hermann Tilke neemt het ontwerp ervan op zich.

In 2006 is dus al bekend dat er in 2010 een race moet komen in Zuid-Korea, maar het blijft na de aankondiging akelig stil. Pas in 2009 komt dan het nieuws dat begonnen is aan de bouw van het Korea International Circuit terwijl op 24 oktober 2010 de eerste Grand Prix verreden moet worden. Kortom, de tijd begint te dringen en er zijn serieuze zorgen of het wel op tijd gereed zal zijn om de Formule 1 te verwelkomen. Het circuit komt daarom niet voor op het eerste concept voor 2010. Begin 2010 komen er gemengde berichten naar buiten. De organisatie en Ecclestone benadrukken dat het circuit op tijd af zal zijn voor de beoogde datum, terwijl Tilke zelf aangeeft dat hij niet het gevoel heeft dat er op 24 oktober geracet kan worden.

Op 30 augustus komt naar buiten dat het circuit voor 90 procent voltooid is. Dat biedt de organisatie dus slechts iets meer dan een maand om de overige 10 procent af te ronden terwijl er ook nog inspecties gedaan moeten worden. Eind september beginnen dan toch ook de twijfels bij Ecclestone toe te nemen. Het is nog slechts een maand tot aan de race, maar: "We hebben geluk nodig en moeten hopen op het beste", aldus de Brit. Ook de teams uiten hun zorgen. De baaninspectie staat gepland voor 21 september, maar die is uitgesteld. Deze vindt uiteindelijk op 11 oktober, minder dan twee weken voor de race dus, plaats. Een dag later komt de opluchting: de FIA geeft het Korea International Circuit groen licht, de race gaat officieel door.

Werkzaamheden op het Korea International Circuit. Photo by: PR Plus Limited

Oordeel van de coureurs

De promotor verontschuldigt zich voorafgaand aan de race nog aan de fans, die 'alleen zwart asfalt en auto's' voorgeschoteld krijgen en belooft voor de tweede editie beterschap qua beleving. Voor de coureurs is dat zwarte asfalt juist van belang en het oordeel van de coureurs is na de eerste trainingen overheersend positief. Ferrari-coureur Felipe Massa noemt het een 'interessant circuit'. "Zoals je kon zien, zijn er alle soorten bochten die je op veel andere circuits ziet. Er zijn langzame bochten, stevige remzones, lange rechte stukken, heel snelle bochten en middelsnelle bochten waar je de derde of vierde versnelling nodig hebt. Je hebt een beetje van alles en nog wat, dus het ziet er heel interessant uit."

McLaren-coureur Lewis Hamilton vindt dat de organisatie een schouderklop verdient voor het op tijd gereed maken van het circuit. "Het lijkt erop dat het een goede show kan opleveren", oordeelt de Brit. Nick Heidfeld vindt het circuit er ook goed uitzien: "De lay-out ziet er geweldig uit en hoewel niet alles afgerond is, ziet het er beter uit dan wat ik verwacht had na alles wat ik de afgelopen weken had gehoord." Red Bull-coureur Sebastian Vettel, een van de titelkandidaten in 2010, spreekt ook van een 'interessant' circuit en hoopt dat er veel publiek aanwezig zal zijn. "We zullen wel zien hoeveel grip het circuit zelf biedt, maar gezien het feit dat er grote zorgen waren en dat er gesproken werd of het afgelasten van de race, hebben zij erg goed werk geleverd. De meeste dingen zijn afgerond, dus we zouden gewoon de baan op moeten kunnen gaan."

In 2010 zijn er wel al wat zorgen over de pitingang, aangezien de weg naar de pitstraat in de laatste bocht - een doordraaier naar rechts - zit. Ook in 2012 blijven die zorgen bestaan. "Het is heel gevaarlijk, een groot probleem", oordeelt Lotus-coureur Jarno Trulli. Robert Kubica voegt toe: "Het kan best spannend worden als iemand naar de pits moet. Je moet dan een krappere lijn rijden, dan kan het misschien een beetje gevaarlijk worden als je er dicht achter zit."

Ontwerper Hermann Tilke omschrijft de baan als een circuit met delen die moeten doen denken aan een stratencircuit in een stad, 'zonder dat er op dit moment een stad is'. "Dat betekent dus dat het krap is en alles dicht bij het circuit zit. Andere delen zijn permanent met snelle bochten, het wordt een interessante om op te rijden." Of Korea zich kan vestigen tussen circuits als Sepang, Bahrein en Abu Dhabi? "Waarom niet? Het heeft wat tijd nodig, ook om een sfeer te creëren met de stad. Dan zal het mooi zijn."

Waterballet

Het Korea International Circuit is 5,615 kilometer lang en telt 18 bochten. Het is een permanent circuit dat de inmiddels bekende 90-gradenbochten van Tilke kent. Geheel in stijl met de maanden in aanloop naar de inaugurele race is ook hier wat vertraging. Het regent pijpenstelen en dus kan de wedstrijdleider niet anders dan de start uitstellen. Achter de safety car oordeelt Fernando Alonso: "Dit zijn de slechtste omstandigheden ooit waarin ik heb gereden." Hamilton vindt na enkele ronden dat er wel weer geracet kan worden. Dat coureurs klagen over het zicht, snapt hij niet: "Het is een regenrace, wat verwacht je dan?!" Pas 1 uur en 45 minuten na de geplande start en zeventien ronden achter de safety car begint het waterballet, wat meteen een spektakelstuk wordt. De ene na de andere coureur crasht of spint, ook titelkandidaat en koploper Mark Webber. Na een tik tegen de muur keert hij terug op de baan, waar Nico Rosberg hem niet kan ontwijken. Ondanks een langzame pitstop - omdat twee wielmoeren ontsnappen bij het bevestigen van de banden - is het uiteindelijk Alonso die de race wint, met wat mazzel dat raceleider uitvalt vanwege motorproblemen.

Fernando Alonso wint de eerste Grand Prix van Zuid-Korea. Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Rode cijfers

Bij het tekenen van de deal staan er zeven jaren onder het contract, waarbij een optie is om het met vijf jaar te verlengen. Zodoende kan KIC dus tot en met 2021 op de F1-kalender staan. Zo loopt het echter niet. Net al vele andere Grands Prix is de Zuid-Koreaanse ook absoluut niet winstgevend. De promotor verliest geld aan elke F1-race die het organiseert, mede door een clausule in het contract dat de hosting fee elk jaar met tien procent toeneemt. De promotor hoopt in 2011 op een nieuwe deal met F1-baas Bernie Ecclestone en geeft zelfs toe dat ze zijn hulp nodig hebben, willen ze de race ook de komende jaren nog kunnen organiseren. In 2012 lijdt de promotor opnieuw tientallen miljoenen euro's verlies, ook al is dan die clausule van tien procent verdwenen.

Na de editie van 2013 verdwijnt Korea van de kalender. De organisatie daar is niet in staat om een jaar later een race te organiseren. Wat volgt is de toewijzing van een plek op de kalender in 2015, al weet Ecclestone dan wel al hoe laat het is. Yeongam staat ineens op 3 mei op de kalender, een datum waar de organisatie niet op zit te wachten. Begin 2015 volgt dan ook het definitieve nieuws: de Grand Prix van Zuid-Korea wordt gedropt. Ecclestone geeft toe dat zij alleen om juridische redenen op de oorspronkelijke kalender voor 2015 stonden. "We hebben een contract met Korea en dus moesten we ze op de kalender zetten. Als we dat niet hadden gedaan, konden ze ons aanklagen. We hebben ze een jaar met rust gelaten met het idee dat ze dan terug zouden keren." Dat gebeurt dus niet: 2013 is het laatste jaar van de Grand Prix van Zuid-Korea.

F1 kan terugkeren

Het Korea International Circuit is misschien een vergeten circuit, maar wel een die nog bestaat. Het circuit is in de tussentijd zelfs aangepast waardoor meerdere lay-outs mogelijk zijn. De Formule 1 komt er al een tijdje niet meer, maar KIC is wel gastheer geweest van meerdere lokale races zoals de GT Asia Series. Dit jaar staan er acht raceweekenden op de planning, waarbij opvalt dat er ook veel motorraces plaatsvinden: vijf motorraces tegenover zes autoraces.

Mocht de Formule 1 ooit weer willen terugkeren naar Korea International Circuit, dan is dat op korte termijn mogelijk in die zin dat het circuit over een FIA Grade 1-licentie beschikt. Daarmee is het circuit dus in staat om een F1-race te organiseren. Die licentie loopt wel tot en met 1 januari 2026, waarna het opnieuw gekeurd zou moeten worden alvorens de F1 er daadwerkelijk kan racen. Op dit moment zit de Formule 1-kalender echter al aan de limiet van 24 races en gezien de lange duur van de meeste nieuwe contracten lijkt de kans bijzonder klein dat Korea nog binnen afzienbare tijd terugkeert.