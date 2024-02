Nyck de Vries moet lening terugbetalen na uitspraak in bodemprocedure

In januari 2023 spande investeerder Jeroen Schothorst een rechtszaak aan tegen Nyck de Vries en zijn vader. De ondernemer leende in 2018 250.000 euro aan de coureur, zodat hij zijn loopbaan in de Formule 2 kon voortzetten. De Vries moest hier 3 procent rente over betalen en zou ook 50 procent van zijn inkomsten uit Formule 1-activiteiten moeten afstaan aan Schothorst. De lening zou kwijtgescholden worden als de rijder uit Uitwellingerga in 2022 nog geen F1-coureur was en juist over dat laatste punt verschilden de meningen. De Vries vond dat hij tot en met 2022 alleen als testcoureur in F1 werkte, Schothorst oordeelde door de Italiaanse GP van 2022 en het daaropvolgende contract bij AlphaTauri voor 2023 anders.

De rechtbank van Amsterdam heeft Schothorst en zijn investeringsmaatschappij Investrand nu in het gelijk gesteld in de bodemprocedure die was aangespannen. Daardoor moet De Vries de lening van 250.000 euro in zijn geheel terugbetalen, inclusief het rentebedrag. Bovendien moet hij 50 procent van zijn inkomsten uit zijn F1-contract bij AlphaTauri afdragen, maar ook van zijn verdiensten uit persoonlijke sponsordeals. De uitspraak van de rechtbank staat haaks op de uitspraak die de rechter in februari 2023 deed tijdens het kort geding dat Schothorst aanspande tegen De Vries. Destijds werden de vorderingen van de ondernemer nog afgewezen.

Schothorst is vanzelfsprekend tevreden met de nieuwe uitspraak van de rechter. "We hebben Nyck op een cruciaal moment in zijn carrière ondersteund, toen niemand anders dat meer wilde doen. Ik ben blij dat we nu door de rechter in het gelijk gesteld zijn, al betreur ik natuurlijk dat deze procedure nodig was. Liever hadden we in goed overleg een regeling getroffen zonder procedures, maar helaas zijn onze pogingen daartoe telkens door Nyck en zijn advocaat resoluut van de hand gewezen. Hierdoor werd een gang naar de rechter onvermijdelijk", zegt Schothorst in een reactie. Ondanks de rechtszaak koestert hij geen wrok richting De Vries. "Dat neemt niet weg dat ik Nyck al het mogelijke succes toe wens in het vervolg van zijn nu al indrukwekkende autosport carrière, al zal die niet meer in de Formule 1 zijn."