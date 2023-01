Nyck de Vries krijgt kort geding om de oren van vastgoedmiljonair

Hij bewandelde absoluut niet de gebruikelijke weg naar de Formule 1, maar na een succesvolle periode in de Formule E mag Nyck de Vries zich in 2023 alsnog fulltime F1-coureur noemen. Na het winnen van de Formule 2-titel in 2019 stroomde hij door naar de elektrische raceklasse, waarin hij in 2021 de eerste officiële wereldkampioen werd. Die prestaties zetten hem al op de kaart bij diverse F1-teams, die de bevestiging van het talent zagen toen De Vries afgelopen jaar in Monza mocht invallen bij Williams. Met een negende plek presteerde hij daar dermate goed, dat de Nederlander een kans afdwong bij AlphaTauri om in 2023 een heel seizoen te racen. Daar bereidt hij zich momenteel dan ook op voor, zowel fysiek als mentaal.

Toch lijkt er wat afleiding te zijn voor De Vries en niet per se in de goede zin van dat woord. Vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst, oprichter van de in 2017 failliet verklaarde modeketen McGregor, sleept de AlphaTauri-coureur namelijk voor de rechter. Dat meldt FD op basis van stukken uit het proces. Dat doet hij vanwege een lening van 250.000 euro die hij met investeringsvehikel Investrand in 2018 aan De Vries verstrekte om hem de kans te geven voor Prema uit te komen in de Formule 2. Voor de lening rekende Schorthorst een rente van 3 procent, daarnaast werd afgesproken dat De Vries 50 procent van zijn inkomsten uit F1-activiteiten zou afdragen. Daarover zou de coureur aan de geldschieter periodiek rapporteren. Tot slot werd bepaald dat de lening zou worden kwijtgescholden als De Vries in 2022 nog steeds geen F1-coureur was.

Lening wel of niet kwijtgescholden?

Sindsdien droeg De Vries volgens FD zo'n 190.000 euro aan rente af aan Schothorst, maar in 2022 was hij nog altijd geen F1-coureur. Daardoor was hij in de veronderstelling dat de lening zou worden kwijtgescholden. Schothorst deelt die lezing niet. Hij vindt dat De Vries zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Zo zou de 27-jarige rijder uit Uitwellingerga niet alle informatie over zijn inkomsten en afgesloten contracten hebben gedeeld. Die informatie, maar ook het contract van De Vries met AlphaTauri, wil Schothorst middels een kort geding boven tafel krijgen. Ook betwist Schothorst dat de lening is kwijtgescholden, aangezien De Vries de afgelopen twee jaar actief was als test- en reservecoureur van Mercedes. De investeerder zou zo aanspraak willen maken op de helft van het salaris dat de coureur in 2023 verdient.

Dinsdag boog een rechter zich over het kort geding en daarbij ontkende De Vries de beschuldigingen van Schothorst. Advocaat Jeroen Bedaux liet doorschemeren dat het handelen van Schothorst is ingegeven door wraakgevoelens. "Uit alles blijkt dat Investrand niet kan verkroppen dat De Vries in 2023 Formule 1-coureur is geworden, en niet al in het laatste jaar van de overeenkomst", liet hij optekenen in de rechtbank. Het feit dat De Vries heeft bedankt voor het aanbod van Schothorst om zijn F1-manager te worden, speelt volgens Bedaux ook een rol. Begin februari doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in het kort geding.