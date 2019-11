Aanval op de troon: Bottas wil eindelijk afrekenen met Hamilton

Valtteri Bottas heeft in theorie alles binnen handbereik dat nodig is om het wereldkampioenschap te winnen: voldoende talent om pole-positions te pakken en races te winnen, een uiterst competitieve wagen en een team dat constant op het hoogste niveau presteert en hem de ruimte geeft om zich te ontwikkelen. Toch is er één probleem: Lewis Hamilton.

De 34-jarige Brit heeft dit jaar alweer zijn zesde wereldtitel te pakken. Hij presteert misschien wel beter dan ooit en doet altijd vooraan mee zolang er niets mis is met zijn wagen. Slechte weekenden lijkt hij amper te hebben, waardoor het voor Bottas een enorme uitdaging is om zijn teammakker te verslaan. De Finse Mercedes-coureur is er echter van overtuigd dat hij daartoe staat is. Op microniveau heeft hij dat al meerdere keren bewezen: Bottas heeft dit jaar vijf pole-positions en vier overwinningen behaald. Op macroniveau is het een ander verhaal, want hoe verslaat hij Hamilton over een heel seizoen?

De Fin heeft inmiddels drie seizoenen kunnen afkijken van Hamilton: hoe de wereldkampioen rijdt en hoe hij zijn werk als professional benadert. Bottas verkeert in dezelfde positie als Nico Rosberg enkele jaren geleden, maar wil in tegenstelling tot zijn voorganger geen psychologische spelletjes spelen. "Ik vecht het liever uit op de baan, dat is mijn stijl. Ik heb veel respect voor het team en doe het op mijn eigen manier, hard maar eerlijk", gaf hij eerder dit jaar aan. Het creëert een veel stabielere situatie binnen de Duitse equipe dan in de Rosberg-jaren, maar die rust is tegelijkertijd de reden waardoor Hamilton goed gedijt.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Reflectie over afgelopen seizoenen

Net als vorige jaren kan de coureur uit Nastola niet tippen aan het constante niveau van Hamilton. Dat hij daarnaast teamorders accepteert heeft hem de bijnaam 'perfecte wingman' opgeleverd, iets waar hij niet blij mee is. Toen Toto Wolff hem in de zomer van 2018 zo noemde ging het bergafwaarts met de Fin en hij had uiteindelijk een hele winter nodig om zich te resetten en weer gemotiveerd aan de start van het nieuwe F1-seizoen te staan. Maar op de momenten dat hij kan inlopen op Hamilton benut hij de kansen niet. Denk aan Hockenheim waar hij vanaf de tweede plek crashte, denk aan Hongarije waar hij in de eerste ronde slecht startte en bij meerdere incidenten betrokken was.

Zelf gelooft hij niet dat hij in een vormdip verkeerde en spreekt hij van het beste jaar uit zijn F1-carrière. "Ik heb niet het idee dat ik in een dip raakte. Ik maakte een paar fouten, maar dat kan altijd gebeuren. Fouten horen bij de sport, maar ze gebeurden bij mij helaas op het verkeerde moment. Je leert er weer van en ik zal het in de toekomst minimaliseren", vertelde hij.

Over zijn vorm in de kwalificaties is hij het meest tevreden, over de races minder. "Tijdens de races zou het beter kunnen. Het verschilt per circuit, maar het is voor mijn gevoel al beter dan vorig jaar. Ik ben natuurlijk niet blij met het gat naar Lewis, maar er zaten ook ongelukkige races bij. Hij is altijd sterk geweest en lastig te verslaan. Het is goed te zien waarin hij goed is, wat zijn rijstijl is. Daar is soms een andere set-up voor nodig of aanpassing van de eigen rijstijl, maar ik heb veel geleerd", geeft Bottas toe. De banden in goede conditie houden is wat dat betreft een belangrijk leerpunt gebleken.

Realiteit versus ambitie

Ongeacht zijn reputatie als tweede coureur bij Mercedes blijft hij in zichzelf geloven. Hij blijft ook liever bij Mercedes dan dat hij naar een ander team gaat waar hij mogelijk eerste rijder kan zijn. De reden: "Ik geloof dat Mercedes volgend jaar het sterkste team is, met de feiten van de afgelopen jaren in mijn achterhoofd en de stabiele reglementen." Een klein nadeel: Hamilton zal volgend jaar gemotiveerder dan ooit zijn omdat hij Michael Schumachers record van zeven wereldtitels kan evenaren.

David Coulthard bevond zich in zijn tijd als Formule 1-coureur in een soortgelijke positie. Ook hij was min of meer gedoemd tot de tweede plek bij een kampioenenteam, ook al was hij in staat hier en daar te winnen. De oud-coureur herkent zichzelf in Bottas. "Hij heeft de juiste aanpak. Als je een rationeel individu bent, kijk je naar de uitdagingen. Hij kan simpelweg niet meer doen dan aan alle elementen werken waarin hij verschil met Hamilton ziet, te weten: consistentie en racetempo. Voor mezelf werkte de aanvaarding dat ik nooit consistent genoeg zou zijn op een positieve manier. Ik werkte daarom aan mijn racestarts en set-up voor de race, wat me in staat stelde om een aantal keer te winnen terwijl ik niet op pole stond. Meer dan dat kan hij niet doen. Als hij zichzelf in de spiegel aankijkt en zegt 'ik heb er alles in mijn macht aan gedaan', dan zal hij met een goed gevoel met pensioen kunnen gaan", aldus de dertienvoudig GP-winnaar.

