Valtteri Bottas heeft de winterstop aangepakt om goed tot rust te komen. Samen met vriendin Tiffany Cromwell, die tevens professioneel wielrenster is, reisde de Fin af naar Australië en Nieuw-Zeeland. "Dat zijn geweldige plekken. Door het tijdverschil kan niemand je bereiken. Ik heb veel gezien en veel gedaan, maar daarnaast ben ik blijven trainen. Het was goed", zegt Bottas tegen Motorsport.com. De rustperiode zag er overigens wel anders uit dan in zijn Mercedes-periode. "Het grootste verschil was dat ik vanaf 1 december al vrij had! Dat is me nooit eerder gebeurd. Ook had ik eerder in de vakanties nooit echt vakantie. Het was een langere periode dan normaal. Ik heb er goed gebruik van gemaakt."

Het werk is inmiddels weer begonnen. Alfa Romeo presenteerde dinsdag de nieuwe C43 in Zürich. De Zwitserse formatie is het eerste Formule 1-team dat de echte wagen toonde. Teams als Red Bull Racing, Haas en Williams lieten alleen de kleurstellingen zien. Op technisch vlak is de nieuwste creatie flink onder handen genomen, met name aan de achterkant. Ook heeft Alfa Romeo de C43 van een nieuwe livery voorzien. Voor Bottas kwam het allemaal niet als een verrassing: "Ik ben op de hoogte gehouden over de gang van zaken, over wat nieuw is. Ik werd er bij betrokken", vervolgt de 33-jarige coureur. "Ik kan niet wachten om hem aan de tand te voelen en te voelen hoe het echt is. Ik heb natuurlijk veel tijd doorgebracht in de simulator, maar ik wil het echte werk proberen. De verwachtingen zijn hoog voor 2023, al weet je nooit hoe innovatief andere team zullen zijn."

Het aantal testdagen is de afgelopen jaren flink teruggeschroefd. Voor 2023 is F1 uitgekomen op slechts drie stuks, die een week voor de seizoensstart worden afgewerkt in Bahrein. "Dat is niet veel", vervolgt Bottas droogjes. "Met drie testdagen is er maar anderhalve dag per coureur. Natuurlijk wil je meer rijden, maar regels zijn regels. De simulatoren en computers zijn nog belangrijker geworden. Het is in ieder geval voor iedereen gelijk. Ik denk wel dat het mogelijk is om je goed voor te bereiden, maar je moet nu wel een auto hebben die vanaf de test al goed werkt. Voor ons is het van belang dat we een betere wintertest krijgen dan vorig jaar het geval was."

Komende vrijdag debuteert de nieuwe Alfa Romeo C43 in Barcelona. De renstal heeft dan een filmdag gepland staan. Op zo'n dag mag een F1-team alleen met speciale demonstratiebanden van Pirelli rijden en niet meer dan honderd kilometer afleggen. Het is voor de formaties de ideale gelegenheid om de auto op kinderziektes te controleren.