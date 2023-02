Alfa Romeo en Sauber werken al sinds 2018 samen in de Formule 1 en vanaf 2019 staat Alfa Romeo ingeschreven als Formule 1-constructeur. Sinds de samenwerking is Alfa Romeo een vaste klant in de middenmoot, met voorlopig de zesde plek in 2022 als beste resultaat. De Alfa Romeo bleek aan het begin van 2022 een uitstekende auto, waar met name Valtteri Bottas geregeld punten mee haalde. F1-rookie Zhou Guanyu kende een prima debuutjaar, maar werd wel geregeld geteisterd door pech. Hij wist het management van Alfa Romeo alsnog te overtuigen en komt ook komend seizoen in actie voor de renstal uit Hinwil. Samen met zijn Finse teamgenoot vormt hij in 2023 opnieuw de line-up aldaar.

Het tweetal gaat op pad met een flink gewijzigde auto, zo blijkt uit de presentatie in het Zwitserse Zürich. Niet alleen de livery is aangepakt, ook op technisch vlak is er het een ander veranderd. De renstal liet de ontwerpafdeling van de straatauto's de nieuwe kleurstelling ontwerpen en die greep de klus met beide handen aan. Het Italiaanse merk neemt afscheid van de witte kleur, vervangt deze door zwart en laat de rode tint opnieuw domineren. Sponsor Orlen is ingeruild voor gokplatform Stake. Hun logo pronkt groot op de sidepods en achtervleugel. De renders tonen de echte C43, waarmee Alfa Romeo het eerste team is dat de kaarten nog voor de start van de wintertests al op tafel legt. Vrijdag staat er een filmdag op de planning in Barcelona, waar de nieuwe C43 voor het eerst wordt losgelaten.

Net als bij de kleuren en de auto, is ook aan de top van de Sauber Group het een en ander veranderd. Frederic Vasseur is vertrokken als teambaas en vervult nu eenzelfde rol bij Ferrari. Zijn functie bij Alfa Romeo is opgesplitst. Andreas Seidl heeft McLaren verlaten en is de nieuwe CEO van de Sauber Group. De Duitser moet de transitie naar Audi in goede banen leiden. Vanaf 2026 slaat Sauber namelijk de handen ineen met het Duitse merk. Seidl lijkt de ideale man om dat proces te overzien, nadat hij als chef eerder McLaren uit het slop trok. Hij houdt zich de komende tijd wel op de achtergrond.

Bekijk de spectaculaire nieuwe Alfa Romeo C43: Foto's: De nieuwe Alfa Romeo F1-bolide voor 2023 uit alle hoeken

C43 een evolutie

Alessandro Alunni Bravi ondersteunt Seidl en is aangetrokken als teamvertegenwoordiger - waarmee Sauber de functie teambaas laat varen. De Italiaan heeft de touwtjes in de voorbereidingen en tijdens Formule 1 Grands Prix-weekends in handen. "Het tot leven brengen van een auto is een lang proces en gaat elke afdeling van dit team aan. Het is een belangrijk moment om dit vandaag te doen", zegt de nieuwe chef. "We kiezen er bewust voor om dit voor onze neus van onze fans te doen, dicht bij ons hoofdkwartier. Het onthullen van een auto is niet alleen het moment om je doelen voor komend jaar te bespreken. Het is ook het moment om iets terug doen voor je fans. Of die nou op de tribunes zitten, voor de tv of in de fabriek... op deze manier willen we onze dankbaarheid uitdrukken voor hun passie en geloof in ons project. Onze nieuwe auto is het resultaat van maanden hard werken. Vandaag start de reis. We moeten hard, nederig en toegewijd blijven werken om op het circuit te presteren. Iedereen in het team zet zich in voor dit doel. Ik ben ervan overtuigd dat we hier de vruchten van gaan plukken."

Alfa Romeo omschrijft de C43 als een evolutie van zijn voorganger. In Hinwil is er met name hard aan de achterkant gewerkt. De C43 is voorzien van een nieuwe versnellingsbak en achterwielophanging. Daarnaast lag de focus op het verbeteren van de koeling en betrouwbaarheid. "Ik ben trots op wat er in de afgelopen maanden is bereikt. Een nieuwe auto bouwen vergt altijd een enorme inspanning", aldus technisch directeur Jan Monchaux. "Deze auto is een evolutie van vorig jaar, weerspiegelt de nieuwe technische reglementen en introduceert belangrijke veranderingen op de gebieden waar verbetering nodig was. Ik hoop dat hij sneller en betrouwbaarder is dan de auto van 2022, dat is het belangrijkste. Het is nu hoog tijd om de baan op te gaan en te zien hoe die presteert. Ik ben in ieder geval blij dat we weer gaan racen en heb er alle vertrouwen in dat jullie nog meer van ons gaan horen."

Komende vrijdag rolt de C43 dus voor het eerst het Circuit de Barcelona-Catalunya op, maar nog voor de filmdag wordt de nieuwe Alfa Romeo uitgebracht in de officiële EA Sports-game F1 2022.