Bottas erkent: “Gemiddeld genomen was Red Bull dit seizoen beter”

Afgelopen weekend ging Mercedes er met alle prijzen vandoor. Lewis Hamilton pakte - voordat hij gediskwalificeerd werd - op overtuigende wijze de pole, Valtteri Bottas won de sprintrace en op zondag zegevierde Hamilton na een indrukwekkende opmars vanaf P10. Hoewel het momentum nu stevig in handen lijkt van het merk met de ster, probeert Bottas zijn werkgever weer in de underdogrol te duwen. Dit weekend sluit de koningsklasse van de autosport de triple-header af op het Losail International Circuit, een baan die niet eerder op de kalender stond. De combinatie van een recht stuk van meer dan een kilometer en een zeer bochtig en technisch middelste gedeelte maar het lastig om te voorspellen wie er goed voor de dag gaat komen.

Op de vraag of het circuit in Qatar beter past bij Mercedes of bij Red Bull, antwoordde Bottas: “Ik weet het niet, het is zo lastig te voorspellen. Dit is een nieuwe baan. We hebben allerlei inschattingen gedaan van hoe wij denken dat we het gaan doen, maar ik denk dat het spannend wordt. Als ik naar het gehele seizoen kijk, heeft Red Bull een beetje de overhand. Er zijn races geweest waar wij goed gepresteerd hebben, maar gemiddeld genomen was Red Bull beter. We hebben als team de mindset dat we dit weekend ingaan als underdogs. Zij hebben het merendeel van het jaar beter gepresteerd dan wij. Desondanks is het spannend in de puntenstand en wij leiden het kampioenschap. We zijn dus nog steeds in staat om met hen te strijden. We blijven knokken en we blijven doen wat we doen. Hopelijk zijn we sterk.”

Een nieuwe baan zorgt voor heel wat vraagtekens bij de teams, zo erkent de Fin: “Hoe is het gripniveau, al dat soort dingen zijn lastig te voorspellen. Normaliter zijn snelle circuits niet slecht voor ons. Hopelijk past het bij onze wagen. Vrijdag zullen we een beetje een beeld krijgen hoe het ervoor staat.”

