Na vijf jaar tweede viool achter Lewis Hamilton bij Mercedes gespeeld te hebben, rijdt Valtteri Bottas sinds 2022 voor Alfa Romeo. Na deze overstap is de Fin veel meer aanwezig op social media en geeft hij zijn fans vaker een inkijkje in zijn privéleven. Ook tijdens de zomerstop nam de tienvoudig Grand Prix-winnaar zijn volgers mee met wat vakantiekiekjes, zo liet hij bijvoorbeeld een foto zien dat hij in een The Simpsons-pak meereed tijdens een wielerwedstrijd. Bottas vertelt een goede reden te hebben om in dat pak aan de start te verschijnen: "De prijs voor het beste kostuum was je gewicht in bier." De Finse coureur won de wedstrijd, maar dronk niet alles zelf op. "Ik heb zelf een sixpack genomen en heb de rest met het publiek en de concurrenten gedeeld."

De Fin vertelt waarom we zoveel meer van zijn privéleven zien sinds zijn vertrek bij Mercedes: "Het is een combinatie van factoren geweest. Ik had dit nooit in mijn rookie-jaar gedaan, want dan zou iedereen denken 'wat is dat nou weer'. Nu voel ik me meer op mijn gemak en neem social media niet meer serieus. Ik hou ervan om mezelf voor gek te zetten en mensen vinden het leuk. Ze kunnen zich dan ook aan mij spiegelen, ze zien gewoon een normale man met een gevoel voor humor." Niet alleen krijgt Bottas bij Alfa Romeo het idee dat hij ook gewoon een mens is, ook het teamgevoel is anders. "Er is meer stabiliteit", verklaart Bottas. "Als je van team verandert, verandert er veel. Dit is natuurlijk een kleiner team. Ook ben ik zelf gegroeid."

Gevraagd naar hoe deze mindset zich op de baan vertaalt, benadrukt de Fin dat er weinig veranderd is. "Als ik hier ben is het tijd om serieus en wat minder 'speels' te zijn. Ik neem racen en werken met een team altijd serieus. Dan is het tijd om te presteren." Wel vertelt Bottas dat hij zich mentaal beter voelt dan eerst. "Als ik nu naar een baan kom voel ik me fris. Als je leven 24 uur per dag Formule 1 is, dan wordt het een sleur. Nu kan ik me loskoppelen en dat is op lange termijn duurzamer." Wel is duidelijk dat de Fin zijn doelstellingen bij heeft moeten werken. Bij Mercedes werd er gevochten voor titels, terwijl bij Alfa punten scoren het maximale haalbaar is. "Dat is niet leuk, je vecht nu niet meer voor de winst. De sport is veel leuker als je dat wel doet. Nu is het doel voor de langere termijn, we willen dan mee gaan doen om podiums en overwinningen. Er is licht aan het einde van de tunnel, dat kan ik absoluut zien."

Veranderingen naar Audi

De komende jaren staat er veel te gebeuren bij Alfa Romeo-Sauber. Alfa Romeo vertrekt en Audi neemt de rol van naamgever over. Ook wordt Sauber een fabrieksteam. Mogelijk wordt er dan wat anders verwacht van Bottas. "Er zal ongetwijfeld iets veranderen", aldus de Fin. "Als dat resultaten oplevert, maakt dat niet uit. Ik voel niet dat ik mezelf hoef te veranderen. Ik wil dat ook niet."

De Finse coureur staat serieus onder druk bij Alfa Romeo. De naam Carlos Sainz zingt al een tijdje rond als mogelijke vervanger, zeker richting het veranderen van het motorenreglement in 2026 duikt de naam van de Spanjaard vaker op. Bottas maakt zich daar absoluut nog geen zorgen over. "We hebben het er nog niet over gehad, dat zullen we volgend jaar doen. Als er niks zeker is voor de jaren daarna is er altijd speculatie, dus we zullen het wel zien", vertelt de tweevoudig vice-wereldkampioen.

