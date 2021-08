Tussenrapport Sebastian Vettel: De wereldverbeteraar straalt weer

Sebastian Vettel in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 12

Aantal WK-punten: 30

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 8e plaats (Monaco, Oostenrijk)

Beste resultaat: 2e plaats (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 7,4

Het is een verschil van dag en nacht, de Sebastian Vettel van 2021 en die van een jaar geleden. Vorig jaar kreeg de Duitser al voor de start van het seizoen van Ferrari te horen dat hij aan het einde van het jaar zijn biezen kon pakken. De Heppenheimer die ooit als de verlosser werd binnengehaald werd bij voorbaat al afgedankt en bij het grofvuil gezet ten faveure van Carlos Sainz. Een bijzonder moeizaam zesde seizoen bij de Scuderia was het te verwachten resultaat. In een Ferrari die flink wat pk’s in had moeten leveren kon Vettel nauwelijks potten breken, terwijl teambaas Mattia Binotto in de pers ook nog eens meerdere malen kritiek uitte op de Duitser. Geen al te chique actie van de teambaas, die ondertussen Charles Leclerc wel de hemel in prees. De derde plek in Turkije was het enige lichtpuntje voor Vettel in een verder belabberd 2020. In totaal wist de viervoudig wereldkampioen slechts 33 WK-punten bij elkaar te schrapen, het laagste puntentotaal sinds hij halverwege 2007 debuteerde in de Formule 1.

Halverwege 2021 staan de zaken er heel anders voor. Vettel werd met open armen ontvangen door Aston Martin, waar hij wel het volste vertrouwen krijgt van teameigenaar Lawrence Stroll en teambaas Otmar Szafnauer. Net zoals andere ‘overstappers’ als Sergio Perez en Daniel Ricciardo kende Vettel een moeizame start van het seizoen, maar waar Perez en Ricciardo auto's kregen die kunnen vechten voor het podium, kreeg Vettel een auto die in de winter juist een stap achteruit had gezet. De nieuwe reglementen voor de vloer raakten het team uit Silverstone namelijk net zo hard als het team van Mercedes. Een koekje van eigen deeg wellicht na de keuze voor het kopiëren van de Mercedes, al kon Vettel daar ook weinig aan doen. Tot overmaat van ramp kon de Duitser in een wintertest vol technische tegenslag slechts 117 rondjes afleggen (het laagste aantal van alle vaste coureurs), waardoor de coureur met een flinke achterstand aan het seizoen begon.

Ommekeer in Monaco

Na de moeizame start werd Vettel door een aantal critici al snel afgeschreven, maar in Monaco volgde de ommekeer. Met een keurige vijfde plek pakte hij in het prinsdom zijn eerste punten voor Aston Martin, om er twee weken later ook meteen zijn eerste podiumfinish in Britse dienst aan toe te voegen. De tweede plek in Baku voelde ongetwijfeld als een overwinning voor de Duitser, die sindsdien ook steevast sneller is gebleken dan teamgenoot Lance Stroll – die toch al een aantal jaren actief is voor het team van zijn vader. In Hongarije blonk Vettel opnieuw uit en mocht hij voor de tweede keer dit jaar naar het podium, maar de Hongaarse trofee en de gescoorde achttien punten moest hij na afloop weer inleveren toen er tijdens de technische keuring te weinig brandstof in zijn AMR21 bleek te zitten. Desondanks heeft Vettel halverwege het jaar 12 punten meer dan Stroll en heeft hij na elf races zelfs al bijna net zoveel punten gescoord als in heel 2020.

Naast de prestaties van Vettel op de baan ontvangt de Duitser ook veel lof voor zijn acties buiten de auto. De 34-jarige coureur zet zich al langer in voor een betere planeet, maar voegt dit jaar ook de daad bij het woord met een speciale samenwerking met sponsor BWT, om daarmee de planeet ‘druppel voor druppel’ een beetje beter te maken. In Silverstone ging hij na zijn uitvalbeurt nog urenlang plastic opruimen op de tribunes, terwijl hij er ook voor gezorgd heeft dat er tegenwoordig geen wegwerpplastic meer te vinden is in de paddock. In Hongarije maakte hij zich uitgedost in regenboogschoenen, -shirt en -mondkapje ook nog eens sterk voor de mensenrechten.

Voor sommige fans is het allemaal wellicht iets teveel van het goede, waarna al snel het argument dat sport en politiek gescheiden dienen te blijven erbij wordt gehaald. De grootste fan van de sport is echter Sebastian Vettel zelf, want zeg nou eerlijk: weet jij alle wereldkampioenen achtereenvolgens uit je blote hoofd op te noemen? Vettel is als viervoudig wereldkampioen en als persoon nog altijd een aanwinst voor de Formule 1. Gelukkig heeft hij er dit seizoen zelf ook weer plezier in.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 7,5