Tussenrapport Aston Martin: Lawrence Stroll moet op de blaren zitten

Aston Martin in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 6,6

Eigenlijk had het team van Aston Martin morgen pas aan de beurt moeten komen in onze serie tussenrapporten, maar de stewards in Hongarije besloten anders. Een kostbare diskwalificatie van Sebastian Vettel zorgde er namelijk voor dat het team kon fluiten naar de tweede plek en 18 WK-punten, waardoor het halverwege het seizoen niet zesde, maar zevende staat bij de constructeurs. En dus moeten Yuki Tsunoda en Pierre Gasly nog een dagje wachten op hun rapportcijfers, maar is het vandaag de beurt aan de formatie van Lawrence Stroll.

Laten we beginnen bij het begin: de officiële terugkeer van Aston Martin als fabrieksteam in de Formule 1 is prachtig nieuws voor de koningsklasse van de autosport. Je kunt je afvragen in hoeverre het concern dat tegenwoordig als Aston Martin door het leven gaat daadwerkelijk nog gelinkt kan worden aan het historische automerk van weleer, maar de teamnaam Aston Martin Racing alleen al klinkt duizend keer beter dan het weinig inspirerende Racing Point, dat als generieke teamnaam meer leek op een verzinsel van Disney voor de zoveelste Cars-film. Het roze werd ingeruild voor het klassieke British Racing Green, waardoor Aston Martin dit jaar volgens velen over de mooiste livery van het veld beschikt. Gelukkig maar, over de kleur van de AMR21 is namelijk twaalf maanden(!) nagedacht. Voor de presentatie ervan werd overigens alles uit de kast getrokken: uiteraard had 007 Daniel Craig een videoboodschap opgenomen om het team succes te wensen. Ook American football-ster Tom Brady kwam even voorbij tijdens de onthulling van de AMR21. Waarom precies is nog altijd niet helemaal duidelijk…

Nevenschade

Na de mooie woorden van Bond en de nodige oorlogstaal van Stroll senior was het tijd om de baan op te gaan en daar ging het al snel mis voor Aston Martin. De keuze om met een kopie van de Mercedes rond te rijden leverde het team in 2020 nog bijna de derde plek op bij de constructeurs, maar de renstal betaalt er een dure prijs voor in 2021. De nieuwe regels voor de vloer – volgens de officiële lezing om Pirelli tegemoet te komen – bleken namelijk zwaar nadelig uit te pakken voor de lage rake-filosofie van Mercedes, en daarmee dus ook voor Aston Martin. Waar een kampioensformatie als Mercedes een dergelijke klap met al haar capaciteiten nog wel redelijk weet op te vangen, had (en heeft) het veel kleinere Aston Martin lange tijd last van het verlies van downforce. Het team zakte van stabiele subtopper terug naar de staart van de ultra-competitieve middenmoot. Met een hoop stampij werd er nog verhaal gehaald bij de FIA, maar zonder gevolg. Voor Aston Martin zat er niets anders op dan het verlies te nemen en op de blaren te zitten voor het kopiëren van de Mercedes-kopie.

Wat volgde was een wisselvallige eerste seizoenshelft vol hoogte- en dieptepunten. De eerste races waren belabberd en werd er door critici getwijfeld aan de houdbaarheidsdatum van nieuwkomer Sebastian Vettel, maar in Monaco volgde de ommekeer met de eerste dubbele puntenfinish. Vettel had vanaf dat moment de smaak te pakken en scoorde twee weken later een knappe tweede plaats in Baku, het allereerste F1-podium van Aston Martin.

Na die twee races in de straten van Monaco en Baku lijkt Aston Martin wat meer een stabiele middenmoter te zijn geworden, maar vak voor de zomerstop volgde een flinke teleurstelling in Hongarije: Lance Stroll elimineerde zichzelf – en Charles Leclerc – bij de start en de AMR21 van Sebastian Vettel bleek na de finish te weinig brandstof aan boord te hebben. Het was niet de eerste en ongetwijfeld ook niet de laatste tegenslag voor Aston Martin dit seizoen, dat terug kan blikken op een uiterst wispelturige eerste seizoenshelft. Het is even een jaartje door de zure appel heen bijten voor het team uit Silverstone. Als we Lawrence Stroll mogen geloven gloren er namelijk succesvolle jaren aan de horizon.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,5 Koen Sniekers 8,0 Mike Mulder 7,0 Bjorn Smit 5,5