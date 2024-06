De afgelopen jaren regende het tijdstraffen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk vanwege het overschrijden van de track limits. Een probleem waar de FIA en de circuitorganisatie vol mee aan de slag zijn gegaan. Dit weekend zijn er op de Red Bull Ring enkele aanpassingen gedaan waarmee de problemen verholpen moeten zijn. Er is een aparte kerbstone gebouwd en de grindbakken zijn weer terug. Wedstrijdleider Niels Wittich is in ieder geval overtuigd dat dit het euvel uit de wereld helpt: "Dit is de perfecte oplossing."

Details van de kerbstone Foto door: Jon Noble

De rand van de baan is totaal anders ingericht. De kerbstones zijn wel relatief traditioneel, maar naast de kerbstones is direct een strookje grind geplaatst. Hiermee wil de wedstrijdleiding voorkomen dat het overschrijden van de track limits loont. De opbouw van de kerb met de grindbak daarnaast is voor de circuitorganisatie ook handig, want deze opzet kan richting de motorraces makkelijk aangepast worden (zie het grijs geverfde deel).

Wat de organisatie wel goed moest krijgen, was de breedte van de kerbstone. De witte lijn die de grens van het circuit aangeeft ligt precies anderhalf meter van de grindbak af, wat het absolute minimum volgens het reglement van de FIA is. De meeste circuits kiezen voor een veiligere optie en zetten de grindbak op twee meter van de track limit neer. De keuze voor de anderhalf meter brengt voor de teams een interessante uitdaging met zich mee, want de Formule 1-, de Formule 2- en de Formule 3-auto's zijn breder dan die anderhalve meter. Buiten de baan komen zorgt dus totaal niet voor profijt.

Een opvallende toevoeging is de blauwe lijn, die tussen de rode en witte lijn zit. Deze is toegevoegd om de coureurs een referentiepunt te geven, maar ook de video-analisten van de FIA kunnen gebruikmaken van die lijn. In het verleden was het lastiger om het precieze punt van het overschrijden van de track limits vast te stellen, dit moet met de blauwe lijn eenvoudiger worden.

Een bovenaanzicht van de kerbstones Foto door: Jon Noble

Wedstrijdleider Wittich is dus enthousiast en hij krijgt tot dusver vooral positieve feedback uit de paddock. "Het brengt een einde aan de discussie of coureurs hiermee tijd winnen of niet. Ik ben er positief over, want ik verwacht dat we hierdoor geen problemen meer met de track limits hebben", legt de Duitser uit. "Ik hoop dat dit in de nabije toekomst een goeds oplossing is voor circuits die races voor auto's en motoren organiseren."

De nieuwe opzet is in de laatste bochtencombinatie aangebracht, maar ook bij bochten 4, 6 en 8 is er wat veranderd. De witte lijn is daar verplaatst, zodat er 1,8 meter tussen de witte lijn en de grindbak zit. Bij bocht 1 en 3 heeft de FIA in samenspraak met de circuitorganisatie besloten om de sausage kerbs te behouden. Volgens de partijen moet dat de coureurs een beter richtpunt geven.