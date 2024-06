Officieel: Aston Martin F1 bevestigt Lance Stroll voor 2025 en daarna

Het lag al in de lijn der verwachting dat Lance Stroll in ieder geval in 2025 nog in een Formule 1-bolide van Aston Martin zou kruipen. De Canadees is de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll en zodoende leek de bevestiging een formaliteit. Die bevestiging is er op de donderdag van de Grand Prix van Oostenrijk ook gekomen, al bleek het niet helemaal een formaliteit. In het persbericht spreekt Aston Martin van een contractverlenging voor Stroll, die een deal voor meerdere jaren heeft getekend. Hij staat in ieder geval in 2025 en 2026 nog op de grid voor zijn huidige werkgever.

"Ik ben heel blij dat ik heb getekend om in 2025 en daarna bij het team te blijven", zegt Stroll over zijn nieuwe deal bij de renstal, waar hij sinds 2019 rijdt, toen het nog Racing Point heette. "Het is geweldig om te zien hoe ver we in de afgelopen vijf jaar zijn gekomen. We zijn enorm gegroeid als team en er is nog steeds heel veel om naar uit te kijken." Teambaas Mike Krack is intussen vooral blij met de stabiliteit die de contractverlenging van Stroll biedt, aangezien ook Fernando Alonso aanblijft. "De consistentie en stabiliteit van het aanblijven van zowel Fernando als Lance is een geweldig platform om onze ambities te blijven realiseren. We kijken ernaar uit om meer geweldige herinneringen te creëren en meer successen te boeken."

Als de kampioen van het Europees Formule 3-kampioenschap van 2016 maakte Stroll in 2017 meteen promotie naar de Formule 1, waar hij in de kleuren van Williams uitkwam. In de GP van Azerbeidzjan wist de 25-jarige coureur uit Montreal destijds knap een podium veilig te stellen, waarmee hij de op een na jongste F1-coureur op het podium werd. Na een tegenvallend seizoen in 2018 verkaste Stroll naar Racing Point, dat sinds halverwege 2018 in handen was gekomen van zijn vader Lawrence. In 2020 scoorde hij twee podiumplaatsen, maar sindsdien eindigde hij niet meer op het ereschavot. Dit jaar bezet Stroll na tien races de elfde positie in de tussenstand met zeventien punten. Hij staat twee plaatsen achter Alonso, hoewel de Spanjaard inmiddels 41 punten heeft verzameld.