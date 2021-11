De Formule 1 staat weer een drukke periode te wachten met een drieluik in Mexico, Brazilië en Qatar. Aankomend weekend staat de eerste halte op het programma. De afgelopen jaren waren Red Bull Racing en Max Verstappen ijzersterk in Mexico-Stad. De verwachting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn, al heeft Mercedes F1-teambaas Toto Wolff goede hoop op een succesje.

“We zijn allemaal blij om terug te keren naar Mexico-Stad. Het is zo’n levendige plek, vol karakter en we worden er altijd warm onthaald”, blikt Wolff vooruit. “Red Bull is hier in het verleden goed gegaan en dit is niet ons sterkste circuit geweest. Dit jaar heeft echter bewezen dat alles mogelijk is. Op circuits waar je voorheen zwak was ben je plotseling sterk en vice versa. Dat voegt een extra laag met onzekerheid toe, en dat maakt de spanning alleen maar groter. We benaderen het race voor race en we bereiden ons zo goed mogelijk voor. We zijn klaar om vrijdag de baan op te gaan, een goed beeld te vormen van de performance van de auto en daarop voort te borduren.”

Intense titelstrijd

De Oostenrijker blikte ook nog even terug op de race op het Circuit of the Americas in Austin, waar Hamilton de winst moest laten aan Verstappen: “De laatste race in Texas was opnieuw het bewijs hoe intens deze titelstrijd is. Het is uitdagend, het brengt de teams naar een hoger niveau en de positieve druk die we onszelf opleggen maakt dit een zeer vermakelijke strijd. Zo zien we het het liefst. Lewis voerde de alternatieve strategie perfect uit, in een poging de winst weg te halen bij de zeer snelle Max. Het bleek uiteindelijk niet genoeg, maar we weten dat we alles gegeven hebben en Lewis was onverbiddelijk in zijn jacht op de zege.”