Mercedes had het in Miami los van de eerste oefensessie lastig in de trainingen en kwalificatie, maar liet een bemoedigend tempo zien in de Grand Prix. Het team geeft echter toe dat het door het wisselvallige gedrag van de W14 in het duister tast over wat er precies mis is met de auto. De volgende halte op de Formule 1-kalender is Imola. Het Duitse merk neemt daar een grote update mee naartoe. Zo krijgen Lewis Hamilton en George Russell andere sidepods, een nieuwe vloer en nieuwe voorwielophanging.

De formatie hoopt natuurlijk een grote stap te maken, maar volgens teambaas Toto Wolff is het nog belangrijker dat Mercedes een aantal vragen beantwoord krijgt. De Oostenrijker verwacht overigens niet dat in Italië de zaken al enorm veranderen, maar denkt wel dat dit het team op de lange termijn gaat helpen. "Het is zaak om niet al te veel te verwachten", zegt de chef. "We komen met een nieuw pakket dat uit een aantal dingen bestaat, maar ik heb in mijn vijftien jaar F1 nog nooit meegemaakt dat er iets wordt geïntroduceerd wat ineens een halve seconde oplevert. Ik betwijfel dan ook of dat nu wel gaat gebeuren. Ik hoop vooral dat we antwoorden krijgen op een aantal dingen dat we niet begrijpen en we een stabielere basis krijgen. We moeten zien wat die basis wordt. Vanuit daar gaan we verder."

Op de vraag waar Wolff graag antwoorden op wil hebben, antwoordt hij: "Wij zoeken met name naar downforce en proberen mechanisch goed werk te leveren. We komen met nieuw bodywork, een nieuwe vloer en een nieuwe voorwielophanging. Dat is behoorlijk veel en een vrij grote klus. We leren veel in de virtuele wereld. Het toont in ieder geval goede rondetijden." Hoewel 2023 nog maar vijf GP's oud is, komt het moment om de focus op 2024 te leggen steeds dichterbij. Volgens Wolff is de race op Imola dan ook cruciaal. "Deze upgrade moet ons helpen om een bepaalde richting te bepalen en ons antwoorden geven op de vraag waarom de auto zo lastig is om mee te rijden."

