Wolff over vriend en zakenpartner Lauda: "Hij klaagde nooit"

De teambaas van Mercedes sprak uitgebreid met Speedweek over Lauda en de lessen die de oud-coureur hem had geleerd. “Op persoonlijk vlak: geef nooit op. En vraag nooit om begrip, maar regel je zaakjes! Niki heeft zich nooit beklaagd, ook niet als hij pijn had of moeilijkheden moest overwinnen, hij regelde het gewoon. Hoe hij met tegenslag omging, vind ik zeer indrukwekkend.”

Wolff kende Lauda al jaren, maar hun band werd hechter toen de twee de dagelijkse leiding bij Mercedes in handen kregen. Lauda was al vanaf 2012 bij de Zilverpijlen betrokken als adviseur en aandeelhouder. Wolff kwam een jaar later bij het team. Samen zorgden ze de afgelopen jaren voor de grote successen van het team uit Brackley. “Onze vriendschap heeft zich in de loop der jaren verdiept. We hebben veel van elkaar geleerd, want we waren op veel vlakken verschillend. Ik mis mijn sparringpartner, mijn klankbord. Hij stond in een vijandige wereld altijd aan mijn zijde.”

De bewondering van Wolff voor Lauda gaat echter verder dan alleen het persoonlijke. Ook als zakenman vormde hij een bron van inspiratie voor Wolff. “Niki Lauda werd coureur. Daarna stampte hij een luchtvaartmaatschappij uit de grond, vervolgens werd hij voor de tweede ker F1-coureur waarna hij weer terugkeerde in de luchtvaart en op het eind was hij voorzitter van de raad van bestuur van het Formule 1-team van Mercedes. Als dat geen indrukwekkende carrière is.”

Afgelopen december gaf Wolff al aan dat de dood van Lauda het complete seizoen van Mercedes had overschaduwd. En dat is in het afgelopen half jaar niet veranderd, aldus Wolff. “Ik wou dat hij er nog was. Ik heb mijn zakenpartner en coach verloren. We missen hem allemaal verschrikkelijk.”