Vanaf het moment dat de Mercedes W14 zijn intrede deed op de Formule 1-grid was Mercedes-teambaas Toto Wolff totaal niet te spreken over de auto. Beide coureurs konden er ook slecht mee overweg en onderaan de streep staat het Duitse team zonder overwinningen in 2023. Teleurstelling alom, maar in Abu Dhabi is de Oostenrijker wel blij dat P2 in het constructeurskampioenschap in Abu Dhabi uit het vuur werd gesleept en dat Ferrari hen niet kon inhalen. "Wij zijn racers. En vandaag voelde het alsof we gewonnen hebben", verklaart een opgeluchte Wolff bij Sky F1.

Tijdens de F1-race in het Emiraat leek het er lange tijd op dat het kwartje de kant van Ferrari op zou vallen, maar door de podiumplek van George Russell en de twee punten behaald door Lewis Hamilton kwam het aan het einde van de race toch goed voor Mercedes. In de race probeerde Ferrari Mercedes door de wisselende strategieën in de war te brengen, maar volgens Wolff was dat spelletje op geen enkele manier aangekomen bij zijn team. "Ik ben maar één keer in mijn F1-carrière gestrest geweest, dat was een paar jaar geleden hier [in Abu Dhabi]", waar de Oostenrijkse miljonair een verwijzing maakt naar de bizarre WK-ontknoping van 2021.

Ondanks dat het op zondag een positieve dag was voor Mercedes, weet Wolff goed dat er heel wat werk te verzetten is om voor 2024 wel een winnende auto te bouwen. "Het gat naar de leiders is groot, maar we hebben nog heel wat in de pijplijn zitten", onthult de optimistische Mercedes-topman. "We zijn op de goede weg als ik zie wat er in de fabriek gebeurt. Het momentum [van de race in Abu Dhabi] moeten we meenemen naar de fabriek." Het grote gat baart de 51-jarige teambaas wel wat zorgen, maar hij ziet ook kansen. "Zij zijn met de nieuwe regels het best uit de startblokken gekomen, maar op een gegeven moment gaan zij afvlakken en kunnen wij dichterbij komen. Onze auto heeft nu nog een fundamenteel probleem dat uitgezocht moet worden."

Video: De samenvatting van de tot het einde spannende F1-race in Abu Dhabi