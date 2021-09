Wolff: F1 kan niet “freestylen” met veranderingen aan format

De Formule 1 experimenteert in 2021 voor het eerst met zaterdagse sprintraces van 100 kilometer, waarmee de startgrid voor de Grand Prix op zondag wordt bepaald. Na de proef in Silverstone vond op Monza het tweede experiment plaats met de korte race, die officieel als sprintkwalificatie door het leven gaat. Tot dusver is het concept nog geen onverdeeld succes en met name na de sprintrace op Monza waren er hier en daar toch kritische geluiden te horen. Desondanks zei F1-topman Stefano Domenicali dat het format volgend jaar - met enkele wijzigingen - misschien wel bij een derde van alle races wordt ingezet.

Met nog één proef op het programma - tijdens de GP van Brazilië - was Mercedes-teambaas Toto Wolff niet bepaald positief over de sprintraces, die met de huidige opzet “weinig opleveren” voor de teams. De Oostenrijker twijfelt bovendien of het format volgend jaar een vervolg moet krijgen. Hij benadrukt dat de F1 een verplichting richting de fans heeft dat de beste coureur en de beste auto als winnaar over de finish moeten komen. “We hebben ons in het verleden verzet tegen experimenten omdat ze te controversieel waren, maar vooral ook omdat ze ingingen tegen waar de sport voor staat: echt racen. We hebben nu geweldige persoonlijkheden, het wordt op de juiste manier uitgezonden en mensen weten dat het een meritocratie is: de beste man en de beste machine winnen”, zei Wolff.

“Je ziet dit jaar dat er meer echt competitieve auto’s zijn en dat er een goed gevecht is aan de top. Dus welke conclusie we gezamenlijk bereiken als teams, de FIA, FOM en de F1 Commission, ongeacht we ermee stoppen of ermee doorgaan, we moeten het met een fijne kam doen. Dit is niet het reglement waarbij we met de botte bijl kunnen hakken. We hebben te veel verantwoordelijkheid voor onze sport om simpelweg te freestylen met reglementaire wijzigingen. Als Brazilië een spannende race blijkt te zijn, dan zal er misschien animo zijn om door te gaan. Maar sommige ingebrachte suggesties zijn gewoon verwarrend.”

Vrije training inleveren voor terugkeer warm-up

Mocht de F1 de sprintkwalificatie voor 2022 weer laten vallen, dan zou Wolff het huidige ‘normale’ format graag behouden. Wel pleit hij voor het schrappen van een vrije training, wat voor extra spanning kan zorgen. “Begin vrijdagmiddag met de eerste vrije training, doe VT2 op zaterdagochtend, daarna de gebruikelijke kwalificatie en dan een fantastische Grand Prix op zondag. Misschien wil je op zondagochtend een soort warm-up houden, zodat de mensen iets meer spektakel zien. Ik zou echter in ieder geval de vrije trainingen inkorten, zodat er meer variabiliteit in de resultaten zit. De rest zou ik houden zoals het is.”