Wolff: Ferrari moet uit twee kwaden kiezen met teamorders

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk hoefde Ferrari geen teamorders te gebruiken. Charles Leclerc nam al vroeg in de race een voorsprong op teamgenoot Carlos Sainz, waarna hij Max Verstappen tot driemaal toe passeerde en met de overwinning aan de haal ging. Hoe anders was dat tijdens de zaterdagse sprintrace, toen het tweetal een stevig duel met elkaar uitvocht. Tot frustratie van Leclerc, die daardoor geen aanval kon inzetten op leider Max Verstappen. Een week eerder was er in Silverstone ook al het een en ander te doen om het uitblijven van teamorders bij Ferrari, toen Leclerc zichzelf sneller achtte dan Sainz.

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat zijn evenknie bij Ferrari, Mattia Binotto, een goed besluit heeft genomen door geen teamorders uit te vaardigen. "Ik vind het eigenlijk wel een goede call, ze hebben ze laten racen. Dat was het enige entertainment van deze race, dus dat was leuk om naar te kijken", vertelt Wolff. "Je moet het wel overwegen als je voor het kampioenschap vecht en dreigt veel terrein te verliezen op Verstappen. Maar wat je ook doet, als team krijg je altijd de schuld. Als je ze laat racen, zegt iedereen dat je terrein verliest op je belangrijkste concurrent. Als je ze niet laat racen, krijg je nog meer gezeik voor het uitvaardigen van teamorders in deze fase van het seizoen. Je moet dus kiezen uit twee kwaden. Ik weet wat wij gedaan zouden hebben, maar ik zeg het niet."

Teambelang boven belangen individuele coureurs

Binotto lijkt zich intussen weinig zorgen te maken om de kritiek. Hij vindt het prima dat zijn coureurs op de baan de strijd met elkaar aangaan en geeft aan dat de snelste van de twee auto's op de baan de prioriteit krijgt. "Charles moet niet de opponent van Carlos zijn en Carlos niet die van Charles, maar juist van Max, Lewis en alle anderen. Dat is de manier waarop wij ernaar kijken en dus krijgt de snelste auto op de baan momenteel de prioriteit. Wij geloven dat we hier dingen mee kunnen doen, zeker in deze fase van het kampioenschap", legt Binotto de werkwijze uit. Hij sluit overigens niet uit dat er later in het seizoen anders wordt omgesprongen met teamorders, zeker als een van de twee coureurs duidelijk een grotere kans maakt op de wereldtitel.

"Desondanks ben ik blij om onze twee coureurs te zien vechten. Als wij teamorders geven, geeft iedereen kritiek dat we ze niet laten racen. En als we ze wel laten racen, hadden we teamorders moeten geven", vervolgt Binotto. "Je doet het dus altijd verkeerd. Ik kan me het boegeroep hier in Oostenrijk van 20 jaar geleden nog herinneren, want ik was er toen bij. Het is een delicate kwestie en iedereen heeft na de race een mening over hoe we met de situatie om hadden moeten gaan. Wij proberen de score van het team te maximaliseren en ik weet vrij zeker dat dit de juiste keuze is."

Video: Binotto blikt terug op de Oostenrijkse GP