In 2019 werd Nyck de Vries kampioen in de Formule 2. Maar waar Nicholas Latifi als nummer twee op de ranglijst wel een plekje op het hoofdpodium kreeg, moest De Vries genoegen nemen met een stoel bij Mercedes in de Formule E. Hier pakte hij vorig jaar zijn eerste wereldtitel. Nu er in 2023 een plekje vrij lijkt te komen bij Williams - waar Latifi vermoedelijk moet vertrekken wegens ondermaats presteren - wordt de Fries weer regelmatig genoemd.

Volgens Jan Lammers heeft de Nederlander nog steeds kansen om een plekje in de Formule 1 te bemachtigen. "Nyck is iemand die een stoel kan vinden bij een team dat al veel geld geïnvesteerd heeft. Als jij naar een team gaat dat al 500 miljoen geïnvesteerd heeft, dan maken die laatste 20 á 30 miljoen die je van een rijder zou kunnen krijgen, ook niet meer uit", aldus Lammers in de talkshow Zandvoort Shakedown bij Viaplay. Tom Coronel moet meteen denken aan Williams en dat snapt Lammers. "Een coureur als Nicholas Latifi zet jouw merk niet op de markt."

Meer vrije trainingen?

Eerder dit jaar reed De Vries al twee keer een vrije training in een officieel Formule 1-weekend. In Spanje zat hij achter het stuur van een Williams, en in Frankrijk mocht hij in een Mercedes zijn kunsten vertonen. Coronel vermoedt dat dit niet zijn laatste optreden was in 2022. "Hij gaat nog rijden in de Aston Martin. Het zijn alle drie teams met Mercedes-motoren. Die deal is aan het begin van het jaar al besproken. Het moet nog wel gebeuren."

Coronel denkt dat de deal dichterbij is dan we allemaal denken, en heeft het ideale moment al bedacht. "Waar rook is, is vuur. We zijn natuurlijk in Zandvoort. Er zijn geruchten gaande dat hij al een stoeltje gepast heeft. In Singapore zou ik als coureur mijn zitje niet af willen staan, want je wil het circuit daar goed onder de knie krijgen. Ook in Suzuka moet je in een ritme komen, dus ik zou stiekem kijken naar Italië."

