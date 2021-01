F1-preview Coronel: "F1 heeft titelstrijd Hamilton-Verstappen nodig"

Toen Verstappen in Abu Dhabi als eerste over de meet kwam en zijn bokaal in ontvangst nam, werd hij in de persconferentie gevraagd wat deze triomf betekent voor het aankomende F1-seizoen. Helemaal niets, zo luidde het antwoord. "Maar dat is vooral de nuchterheid waarmee Max is opgevoed. Die overwinning zegt zeker wel wat", reageert Coronel. "Iedereen is toch de winter ingegaan met het idee 'damn it', ze zijn dichterbij gekomen dan gedacht. Dan kun je wel zeggen 'de Mercedes werd niet meer doorontwikkeld en de motor is teruggeschroefd' maar dat is allemaal broodje aap. Mercedes wil zo'n race echt wel winnen. Bovendien moeten we nog maar afwachten of die bewaarde doorontwikkelingen in de praktijk allemaal werken."

Red Bull moet leveren om Verstappen te behouden

Wat betreft het aankomende seizoen proeft Coronel een 'alles of niets mentaliteit' bij de manschappen van Helmut Marko en nog meer bij motorleverancier Honda. "Doordat Honda er dit jaar uitstapt, weten ze dat dit hét jaar moet zijn. Maar dan ook echt het enige jaar. Daarom komen ze met een compleet nieuwe motor, dat is alvast een mooie plus. Verder zie je dat Max zelf iets handiger en slimmer is geworden, hij blijft doorgroeien. Tel dat bij elkaar op en dan is het nu alles of niks." Of het aan het eind van de rit alles of niks wordt, valt te bezien, maar de Huizenaar hoopt los van Verstappen op spanning aan de kop. "Hopelijk krijgen we eindelijk een gelijke strijd, dan wordt het pas gaaf. Dan wordt dit weer een seizoen met spektakel voor het kampioenschap, de Formule 1 heeft dat ook hard nodig. Misschien wordt het wel een kwestie van twee vechten om een been en de derde gaat ermee heen, maar dat vind ik ook prima. Maakt me allemaal niet uit, als het maar dicht bij elkaar zit. Niet dat we aan het begin van dit seizoen weer een gat van een seconde hebben."

De kans op zo'n groot gapend gat tussen Mercedes en naaste belager Red Bull lijkt op papier iets minder groot dan in de voorbije jaren. Door stabiele reglementen en de beperkte doorontwikkeling is het immers lastig om een konijn uit de hoge hoed te toveren. "Hele grote veranderingen gaan we door deze regels niet zien, er kunnen in mijn optiek geen hele grote verschillen ontstaan." Dat maakt wel dat er druk op de ketel staat bij Red Bull, ook voor de iets langere termijn. "Zij weten ook 'als we Max willen behouden dan zullen we hem toch wel iets meer moeten geven dan in de laatste jaren'. Maar iedereen heeft daardoor dezelfde focus."

'Voorspelling heeft niets met oranje bril te maken'

Als hij tot slot een - louter ludieke - weddenschap aan moet gaan over wie er eind 2021 als wereldkampioen in de boeken staat, kiest Coronel gedecideerd voor Verstappen. Een voorspelling die onherroepelijk kritische noten over een 'oranje bril' met zich meebrengt, maar daar ligt de WTCR-coureur bepaald niet wakker van. "Kijk, het is heerlijk om commentaar op mij te geven en dat mag iedereen natuurlijk. Maar de buitenlandse pers is nog lyrischer over Max dan dat ik ben hè. En die hebben er allemaal geen verstand van, zeker? Kom op zeg.”

Bekijk hierboven het complete video-interview met Tom Coronel over het aanstaande F1-seizoen, met naast Verstappen ook aandacht voor de situatie bij Mercedes, de potentie van McLaren en de herziene Formule 1-kalender (met Zandvoort nog steeds in september).