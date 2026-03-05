Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Max Verstappen reageert op oproep Sainz aan FIA: "Een beetje laat"

Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen reageert op oproep Sainz aan FIA: "Een beetje laat"

Toch geen gridstraf voor Bottas bij F1-comeback: zo zit dat

Formule 1
GP van Australië
Toch geen gridstraf voor Bottas bij F1-comeback: zo zit dat

Aston Martin: coureurs riskeren zenuwschade door vibraties Honda F1-motor

Formule 1
GP van Australië
Aston Martin: coureurs riskeren zenuwschade door vibraties Honda F1-motor

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

MotoGP
GP van Thailand
Ducati krijgt tik van Aprilia: "Komende races leggen verhoudingen bloot"

Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

Formule 1
GP van Australië
Brandstof Petronas voor Mercedes-teams vlak voor F1-opener gehomologeerd

F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Formule 1
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

MotoGP
GP van Qatar
Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"
Formule 1 GP van Australië

Toch geen gridstraf voor Bottas bij F1-comeback: zo zit dat

Cadillac-coureur Valtteri Bottas hoeft bij zijn terugkeer in de Formule 1 in Australië toch geen oude gridstraf uit te zitten.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

In aanloop naar zijn Formule 1-comeback na een jaar afwezigheid wist Valtteri Bottas dat hij zich moest voorbereiden op het incasseren van een gridstraf. Hij had bij de Grand Prix van Abu Dhabi van 2024 een tijdstraf gekregen voor het van de baan duwen van toenmalig Red Bull-coureur Sergio Pérez - dit jaar zijn Cadillac-teamgenoot - maar kon deze tijdstraf niet inlossen.

De straf werd daarop omgezet in een gridstraf van vijf plaatsen voor de eerstvolgende race waaraan Bottas zou deelnemen. Dat zou dus het geval moeten zijn bij de Grand Prix van Australië, maar door een wijziging in de reglementen waren er toch twijfels of deze gridstraf nog zou gelden. In 2026 worden namelijk alleen gridstraffen meegenomen die in de afgelopen twaalf maanden zijn opgelopen.

Artikel B1.9.5h van het sportief reglement voor 2026 definieert een gridstraf nu als "een verlies van een willekeurig aantal startplaatsen voor de eerstvolgende sprint of race waaraan de coureur deelneemt binnen de daaropvolgende periode van twaalf maanden". 

Valtteri Bottas hoeft zich geen zorgen te maken om het meenemen van de gridstraf van 2024.

Valtteri Bottas hoeft zich geen zorgen te maken om het meenemen van de gridstraf van 2024.

Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Maar op donderdag bevestigde de FIA dat een aanpassing in een ander artikel, B2.5.4b, betekent dat die regel nu met terugwerkende kracht wordt toegepast. Daardoor kan Bottas gewoon starten vanaf de positie waarop hij zich heeft gekwalificeerd. "Blijkbaar is die straf verdwenen dankzij een nieuwe regel", zegt Bottas. "Dus geen gridstraf."

Geklasseerde coureurs die in de voorgaande twaalf maanden in totaal 15 of minder nog niet uitgevoerde gridstraffen voor de race hebben gekregen, krijgen een tijdelijke startpositie toegewezen die gelijk is aan hun klassering in de kwalificatiesessie plus het totaal van hun nog openstaande gridstraffen.

De regelwijziging zal Bottas waarschijnlijk weinig voordeel opleveren tijdens het debuutweekend van Cadillac, aangezien het nieuwe F1-team naar verwachting geen bedreiging vormt voor een plek in Q2.

Lees meer:

"Het is hard werken geweest, veel problemen oplossen, maar we hebben al grote stappen vooruit gezet", zegt Bottas over de vooruitgang bij Cadillac. "Echt petje af voor het hele team dat hier klaarstaat voor race één, wat ik op zich al ongelooflijk vind. Ik kijk dus uit naar deze reis."

Gevraagd wat hij van Cadillac wil zien, antwoordt hij: "Vooruitgang. Dat is het allerbelangrijkste. We moeten beter worden van het begin van het jaar tot het einde van het jaar."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Max Verstappen reageert op oproep Sainz aan FIA: "Een beetje laat"

Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen reageert op oproep Sainz aan FIA: "Een beetje laat"

Toch geen gridstraf voor Bottas bij F1-comeback: zo zit dat

Formule 1
GP van Australië
Toch geen gridstraf voor Bottas bij F1-comeback: zo zit dat

Aston Martin: coureurs riskeren zenuwschade door vibraties Honda F1-motor

Formule 1
GP van Australië
Aston Martin: coureurs riskeren zenuwschade door vibraties Honda F1-motor

Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026

Formule 1
GP van Australië
Het complete overzicht van de Formule 1-teams in 2026
Vorig artikel Aston Martin: coureurs riskeren zenuwschade door vibraties Honda F1-motor

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Wereldkampioen Norris geniet van rallyuitstapje: "Het is een andere rijstijl"

WRC
WRC
Wereldkampioen Norris geniet van rallyuitstapje: "Het is een andere rijstijl"

WEC stelt 1.812 kilometer van Qatar uit om onrust Midden-Oosten

WEC
WEC
Losail Prologue
WEC stelt 1.812 kilometer van Qatar uit om onrust Midden-Oosten

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Feature
DTM
Feature
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Valtteri Bottas

Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië

Formule 1
Formule 1
GP van Australië
Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië

Coulthard twijfelt aan F1-rentree Pérez: "Je moet je teamgenoot verslaan"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Coulthard twijfelt aan F1-rentree Pérez: "Je moet je teamgenoot verslaan"

Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen

Formule 1
Formule 1
Cadillac wil in eerste F1-seizoen vooral respect afdwingen
Meer van
Cadillac-Ferrari

Will Buxton: "F1-project Cadillac heeft al 1 miljard dollar gekost"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Will Buxton: "F1-project Cadillac heeft al 1 miljard dollar gekost"

VIDEO: Achter de schermen bij de onthulling van de Cadillac F1-auto

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
VIDEO: Achter de schermen bij de onthulling van de Cadillac F1-auto

Bottas sprak drie jaar geleden al met Cadillac over F1-project

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Bottas sprak drie jaar geleden al met Cadillac over F1-project

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Bekijk meer