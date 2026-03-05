Toch geen gridstraf voor Bottas bij F1-comeback: zo zit dat

In aanloop naar zijn Formule 1-comeback na een jaar afwezigheid wist Valtteri Bottas dat hij zich moest voorbereiden op het incasseren van een gridstraf. Hij had bij de Grand Prix van Abu Dhabi van 2024 een tijdstraf gekregen voor het van de baan duwen van toenmalig Red Bull-coureur Sergio Pérez - dit jaar zijn Cadillac-teamgenoot - maar kon deze tijdstraf niet inlossen.

De straf werd daarop omgezet in een gridstraf van vijf plaatsen voor de eerstvolgende race waaraan Bottas zou deelnemen. Dat zou dus het geval moeten zijn bij de Grand Prix van Australië, maar door een wijziging in de reglementen waren er toch twijfels of deze gridstraf nog zou gelden. In 2026 worden namelijk alleen gridstraffen meegenomen die in de afgelopen twaalf maanden zijn opgelopen.

Artikel B1.9.5h van het sportief reglement voor 2026 definieert een gridstraf nu als "een verlies van een willekeurig aantal startplaatsen voor de eerstvolgende sprint of race waaraan de coureur deelneemt binnen de daaropvolgende periode van twaalf maanden".

Valtteri Bottas hoeft zich geen zorgen te maken om het meenemen van de gridstraf van 2024. Foto door: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Maar op donderdag bevestigde de FIA dat een aanpassing in een ander artikel, B2.5.4b, betekent dat die regel nu met terugwerkende kracht wordt toegepast. Daardoor kan Bottas gewoon starten vanaf de positie waarop hij zich heeft gekwalificeerd. "Blijkbaar is die straf verdwenen dankzij een nieuwe regel", zegt Bottas. "Dus geen gridstraf."

Geklasseerde coureurs die in de voorgaande twaalf maanden in totaal 15 of minder nog niet uitgevoerde gridstraffen voor de race hebben gekregen, krijgen een tijdelijke startpositie toegewezen die gelijk is aan hun klassering in de kwalificatiesessie plus het totaal van hun nog openstaande gridstraffen.

De regelwijziging zal Bottas waarschijnlijk weinig voordeel opleveren tijdens het debuutweekend van Cadillac, aangezien het nieuwe F1-team naar verwachting geen bedreiging vormt voor een plek in Q2.

"Het is hard werken geweest, veel problemen oplossen, maar we hebben al grote stappen vooruit gezet", zegt Bottas over de vooruitgang bij Cadillac. "Echt petje af voor het hele team dat hier klaarstaat voor race één, wat ik op zich al ongelooflijk vind. Ik kijk dus uit naar deze reis."

Gevraagd wat hij van Cadillac wil zien, antwoordt hij: "Vooruitgang. Dat is het allerbelangrijkste. We moeten beter worden van het begin van het jaar tot het einde van het jaar."