De auto waarmee Cadillac volgende week in de Grand Prix van Australië debuteert in de Formule 1 draagt de naam van niemand minder dan Mario Andretti.
Mario Andretti was aanvankelijk één van de drijvende krachten achter het Formule 1-project van Cadillac, dat oorspronkelijk werd geleid door zijn zoon Michael. De inmiddels 85-jarige Amerikaan, die in 1969 de Indy 500 won en zich in 1978 tot F1-wereldkampioen kroonde, vertolkt intussen een kleinere rol bij het team; Cadillac F1 staat onder leiding van CEO Dan Towriss en teambaas Graeme Lowdon.
Niettemin heeft Cadillac zich laten inspireren door Andretti: de eerste Formule 1-auto van het Amerikaanse merk draagt de naam MAC-26. Dat is een afkorting voor Mario Andretti Cadillac. "Dit weerspiegelt de spirit die Mario meenam naar de Formule 1 en het geloof dat een Amerikaans team thuishoort op dit podium", verklaart Towriss de naamkeuze voor de wagen van Sergio Pérez en Valtteri Bottas. "Zijn verhaal belichaamt The American Dream en is een inspiratie voor hoe wij elke dag werken aan de opbouw van dit team."
Andretti zegt vereerd te zijn dat zijn naam is verbonden aan de komst van een nieuw Amerikaans team in de Formule 1. "Racen was het hoogtepunt van mijn leven", begint de Amerikaan. "Het is het mooiste compliment dat Cadillac die jaren als waardevol beschouwt en dat met deze eer wil vastleggen. Ik koester deze kans om een blijvende band met de Formule 1 te hebben en ben oprecht dankbaar dat men mijn rol in de racegeschiedenis blijft erkennen."
Lowdon stond eerder dit jaar in een exclusief gesprek met Motorsport.com stil bij de invloed van Andretti op het project. Een bekende uitspraak van Andretti luidt: "Als alles onder controle lijkt, dan ga je niet snel genoeg". Volgens Lowdon vat die quote perfect samen in welk tempo Cadillac zijn F1-team heeft opgetuigd. "We gaan zo snel als we maar kunnen. Ik vind het een geweldige quote van Mario", zei Lowdon. "Hij is een echte kampioen. Ik praat graag met hem. Hij heeft de energie én de competitieve instelling van een kampioen. Onderweg hebben we vaker gebruikgemaakt van zijn uitspraken. Ik denk dat veel mensen binnen het team dat hebben gedaan. Hij is iemand die weet hoe je wint, wat uiteindelijk het doel is van elk team."
