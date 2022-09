Tim Coronel over Ferrari: "Praten ze wel Italiaans?"

Afgelopen weekend was het weer raak bij de Dutch Grand Prix: Ferrari maakte kostbare fouten. Bij de eerste pitstop stond een van de nieuwe banden van Carlos Sainz niet klaar. Bij de tweede wissel werd de Spanjaard te snel weggestuurd. De stewards gaven een penalty voor een unsafe release, al is er nog wel discussie te voeren over of die terecht was.

Tim Coronel snapt niet waarom het maar mis blijft gaan. “Praten ze daar wel allemaal Italiaans?”, vraagt Coronel zich af in een exclusief interview met Motorsport.com. “Ik denk dat ze allemaal een andere taal spreken. We weten toch allemaal dat je vier banden nodig hebt bij een bandenwissel? De achterband was er nog niet. Het kan zijn dat ze een probleempje hadden. Bijvoorbeeld dat hij leegliep en dat ze nog snel iets moesten doen, maar haal hem dan een ronde later binnen.”

Na de race gaf teambaas Mattia Binotto aan dat de pitstop een reactie was op activiteit bij de crew van Mercedes. Het verbaast Coronel niks. “Maar dan nog moeten de monteurs klaar staan. Ook al is het een last minute call, dan moet je toch weten welke marges je hebt? En dan was er later ook nog de unsafe release. We zijn hier met Formule 1 bezig, niet in spaghettipannen aan het roeren. Kom op!”

Over Charles Leclerc was Coronel wat milder. De Monegask reed een prima race en pakte de derde plek, al waren Verstappen en de Mercedessen op een gegeven moment wel een stuk sneller. “Ik denk dat Leclerc en Ferrari echt wel hun best hebben gedaan. Je zag dat ze aan het begin heel goed mee konden komen. Daarna kregen ze teveel last van degradatie van de banden. De eerste helft van de race reed Leclerc gewoon tweede. Door de degradatie moest hij eerder een stop doen en met de nieuwe banden kwam hij er niet helemaal uit. Maar die derde plek was toch wel verdiend.”

Het volledige interview met Tim Coronel is bovenaan deze pagina te zien.