Teleurstelling groot bij Hamilton: "Tien dagen in quarantaine"

Zondag pakte Hamilton voor de elfde keer in vijftien wedstrijden de overwinning tijdens de Grand Prix van Bahrein. Op dat moment voelde hij zich nog prima, maar maandagochtend was alles anders. Na een test bleek de Mercedes-coureur besmet met COVID-19 en dat heeft ingrijpende gevolgen. Hamilton moet de Sakhir Grand Prix van komend weekend overslaan vanwege de besmetting en de bijbehorende verplichte quarantaine. Welke coureur komend weekend zijn zitje overneemt, daar heeft Mercedes nog geen uitspraken over gedaan. Ook is nog onduidelijk of Hamilton wel aan de start kan verschijnen van de laatste race van het seizoen, over anderhalve week in Abu Dhabi.

“Ik ben heel teleurgesteld dat ik dit weekend niet kan racen”, reageert Hamilton via onder andere zijn Twitter-kanaal op zijn corona-besmetting. Die teleurstelling is er vooral omdat hij zeer strikt met de coronaregels is omgegaan. “Sinds de start van het seizoen in juni hebben mijn team en ik alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen en overal de regels gevolgd om veilig te blijven. Hoewel ik afgelopen week drie keer negatief testte, werd ik gisteren helaas wakker met milde symptomen. Ik vroeg een nieuwe test en die bleek positief. Ik ben onmiddellijk voor tien dagen in zelf-isolatie gegaan.”

Anderen beschermen 'prioriteit' Hamilton

Geluk bij een ongeluk is dat Hamilton en Mercedes de wereldtitels in 2020 al hebben veiliggesteld, dus in Bahrein en Abu Dhabi staat er eigenlijk niets op het spel. Dat maakt de teleurstelling niet minder groot bij Hamilton, die iedereen oproept om ‘goed voor elkaar te zorgen’. “Ik vind het heel jammer dat ik dit weekend niet kan racen maar mijn prioriteit is om de protocollen en het advies te volgen en anderen te beschermen. Ik heb veel geluk dat ik me oké voel met slechts milde klachten, en ik ga mijn best doen om fit en gezond te blijven. Let alsjeblieft goed op jezelf, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Dit zijn zorgelijke tijden voor iedereen en we moeten ervoor zorgen dat we op onszelf en op elkaar letten. Blijf positief!”

Het is nog onduidelijk hoe Hamilton het coronavirus heeft opgelopen, maar naar verluidt heeft hij niet afgeweken van de strikte protocollen die hij sinds de start van het seizoen volgt. Na zijn kampioensrit in Turkije keerde Hamilton zoals gebruikelijk terug naar huis in Monaco, en voorafgaand aan de GP van Bahrein reisde hij naar Dubai. Daar bracht hij tijd door met zijn familieleden, die allemaal getest werden voor de reis en allemaal negatief waren. Ook maakte hij zijn opwachting bij een evenement. Daarna reisde Hamilton door naar Bahrein, waar hij dus drie keer negatief werd getest voordat dinsdag bekend werd dat hij het virus heeft opgelopen.

