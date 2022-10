Nu het seizoen 2022 ten einde loopt, zijn de meeste Formule 1-teams al druk bezig met de bolide voor volgend jaar. Maar weinig renstallen brengen nog nieuwe onderdelen mee naar de resterende races van dit seizoen. Voor de Grand Prix van Mexico van dit weekend zijn er wel de nodige. Daarbij speelt de koeling een grote rol. De teams vrezen namelijk de hoge ligging van het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Het parcours ligt op 2,2 kilometer boven de zeespiegel en is daarmee de hoogstgelegen renbaan op de kalender. Het op-een-na hoogste circuit dat de F1 bezoekt, is het Braziliaanse Interlagos op 700 meter. De ijle lucht en het gebrek aan zuurstof betekenen dat de teams in Mexico voor een grote uitdaging staan om hun auto's koel te houden en oververhittingsproblemen te voorkomen. Van de tien nieuwe updates bij teams die de FIA in haar gebruikelijke technische document voorafgaand aan een raceweekend beschrijft, hebben maar liefst acht betrekking op het verbeteren van de koeling.

McLaren rijdt met extra winglets op het achterste brake duct van de MCL36 in een poging om de lokale zuigkracht, en dus de downforce, op de achterste hoek te vergroten. De enige andere prestatie-upgrade komt van Aston Martin Racing, dat het ontwerp van de onderste rand van de achterste deflector heeft aangepast om de stroming naar achteren te verbeteren.

De McLaren MCL36 in Mexico. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull Racing heeft het ontwerp van de centrale bovenrand van de motorkap vergroot en de geometrie van de uitgang herzien, zodat de koelcapaciteit in het gebied toeneemt. Naast de nieuwe winglets heeft McLaren de FIA op de hoogte gebracht van drie koelingsupgrades voor dit weekend: het toevoegen van meer sleuven in de motorkap, het installeren van wat meer koelribben en het aanpassen van de onderkant voor de achterwielen om luchtstroom van de auto te vergroten.

AlphaTauri heeft gekozen voor drie koelingsgerelateerde upgrades. Het uitstroomgebied van de voorste brake duct is vergroot, waardoor de luchtstroom naar de remschijf en remklauw wordt verbeterd. Ook zijn enkele nieuwe koelribben aangebracht en is gekozen voor een nieuw ontwerp van de motorkap, waarbij de koeluitgang is vergroot, wat de luchtstroom naar achteren ten goede moet komen. Williams heeft ook nieuwe koelribben, maar zegt dat die "alleen worden gebruikt indien nodig" bij nadelige gevolgen voor de aerodynamische prestaties.

Alfa Romeo liet de FIA weten dat het naast de koelingsupdates voor dit evenement een geüpdatete vloer heeft meegenomen, met een aangepaste geometrie aan de voorkant en gewijzigde uitsnijdingen; hoewel die ook in Austin waren gesignaleerd. Mercedes heeft eveneens een nieuwe vloerrand voor Mexico. Die zouden alleen gebruikt worden als testobject op een oudere specificatie van de vloer voor de auto van Nyck de Vries in de eerste vrije training, aldus Mercedes richting de FIA.

Naast het koelprobleem betekent de hoge ligging van het circuit dat alle teams dit weekend met hoge downforce-pakketten zullen rijden om de grip te verbeteren.

Video: De invloed van de ijle lucht op de F1-wagens uitgelegd