Haas F1 Team kent vooralsnog een uitstekende start van het F1-seizoen. Met name de teruggekeerde Kevin Magnussen maakt indruk in de VF-22. De auto is in staat om Q3 te bereiken en voor punten te vechten. En dit was een zeer welkome situatie, want in 2021 was de Amerikaanse formatie nergens. De formatie besloot zich volledig te richten op de nieuwe technische regelgeving die inmiddels al van kracht is. Omdat de auto niet werd doorontwikkeld eindigde Haas in 2021 als laatste in de eindstand. Nu gaat het Haas voorlopig nog voor de wind, maar dat succes waardeert niet iedereen. Diverse F1-teams hebben zich afgevraagd of de samenwerking met Ferrari niet over de grens gaat. De FIA heeft er alle vertrouwen in dat alles volgens de reglementen verloopt.

Technisch directeur van Haas Simone Resta maakt zich er niet al te druk over. "Ik houd me bezig met mijn eigen werk en met de auto. Ik wil de coureurs een betere bolide geven", aldus de Italiaan. "We kennen de regels en houden ons eraan. We willen vooruit, meer valt er niet over te zeggen." Hoewel er volgens Resta overeenkomsten zijn tussen de Ferrari en Haas, stelt hij dat veel designs op andere auto's er hetzelfde uitzien. "Kijk maar naar de foto's. Je ziet veel overeenkomsten. Lever gewoon goed werk en focus je op jezelf. Ik denk dat men niet had verwacht dat een team als wij zouden vechten in de middenmoot. Maar zo gaat het nou eenmaal. We pushen en proberen beter te worden."

Resta heeft er alle vertrouwen in dat Haas verder kan bouwen op de sterke start. Hij denkt dat er nog meer in de auto verscholen zit, al liet teambaas Guenther Steiner onlangs weten niet overhaast met updates te willen komen. "Ik ben het met Guenther eens. De auto's zijn ten opzichte van vorig jaar anders, net als de banden. Er valt veel te leren. Porpoising was ook anders dan we hadden verwacht, we moeten dat nog beter begrijpen. Ik denk dat we niets moeten overhaasten en alles op het juiste moment moeten brengen. De potentie is er."

In Australië had Haas het lastig. De Amerikanen kregen het niet voor elkaar om de juiste afstelling te vinden, maar desondanks heeft Haas in elke Grand Prix punten weten te scoren. Volgens Resta is er dan ook niets mis met de auto. "Onze rijders zijn tevreden. Mocht er dan toch iets genoemd moeten worden, dan zeg ik dat we in gedeelten met hoge snelheid nog beter kunnen. In principe verricht de auto uitstekend werk in alle omstandigheden. We hebben onze doelen, dus we moeten ons uiterste best doen om deze als team te behalen."