Tech: Red Bull komt met extra koelgaten in motorkap GP Mexico

Het circuit in Mexico-Stad ligt op meer dan 2.000 meter hoogte. Op deze hoogte is de lucht vanzelfsprekend ijler en zit er dus minder zuurstof in de lucht. De lucht is naar schatting 0,3 kilogram per kubieke meter 'dunner', waardoor er per saldo ook minder koelende lucht bij de motorcomponenten komt. Om dit te compenseren komen verschillende teams met maatregelen. Zo ook Red Bull Racing. De formatie van Max Verstappen en Alexander Albon heeft extra openingen in de motorkap gecreëerd om de Honda-krachtbron alsnog de noodzakelijke koeling te verlenen.

In het huidige, hybride tijdperk moet de compressor in Mexico - de hoogstgelegen GP van de F1-kalender - harder werken dan elders, om zo de interne verbrandingsmotor van voldoende zuurstof te voorzien. De algehele prestaties van de motor blijven daarmee wel aardig op pijl, maar het probleem van de oplopende temperaturen is op die manier nog niet verholpen. Daardoor heeft Red Bull de openingen bij de wishbones van de achterwielophanging voor dit weekend vergroot. Hierdoor kan het team uit Milton Keynes alsnog voor voldoende koeling van de Honda-motor zorgen. Tevens zijn er extra koelopeningen rond de bevestiging van de halo gecreëerd.

Naast de temperatuur van alle motorische componenten heeft de ijle lucht ook invloed op de aerodynamica. Zo rijden de teams dit weekend met de specificatie voor maximale downforce, om de 'dunnere' lucht in Mexico-Stad te compenseren. Ondanks deze extreme afstelling ligt de hoeveelheid downforce naar verluidt nog steeds lager dan op Monza, waar teams juist met ultra-kleine vleugeltjes rijden om een zo hoog mogelijke topsnelheid te halen.

Door de extreme omstandigheden halen de F1-coureurs in Mexico logischerwijs ook extreem hoge topsnelheden. Zo tikte Esteban Ocon vorig jaar de 364,9 kilometer per uur aan, bijna 2,5 kilometer per uur sneller dan op Monza. De Giorgio Piola-afbeelding hierboven toont de achtervleugel van Ferrari voor het aanstaande F1-weekend, een creatie met als doel om aan de achterkant van de auto zoveel mogelijk downforce te genereren. Een high downforce-configuratie van de vleugel kan ook geen kwaad, aangezien teams zich door de dunnere lucht sowieso geen zorgen hoeven te maken om de hoeveelheid drag.

Met medewerking van Jake Boxall-Legge