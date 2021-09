Tech analyse: Hoe de halo weer zijn nut heeft bewezen in Monza

De Red Bull van Verstappen werd door de verschillende kerbstones en broodjes in de lucht gelanceerd waardoor de onderkant van zijn wagen contact maakte met de halo op de wagen van Hamilton. Als de halo in 2018 niet opgenomen was in het technisch reglement, was er een reële kans dat Hamilton niet ongeschonden uit de wagen was gestapt. De secundaire structuur beschermde het hoofd van Hamilton toen het volle gewicht van de RB16B op de wagen leunde. Hamilton werd enkel kort geraakt door de band toen de wagens tot stilstand kwamen.

De halo werd aanvankelijk in het leven geroepen om coureurs te beschermen tegen rondvliegende brokstukken die voor serieuze blessures konden zorgen, zoals bij het fatale ongeluk van Justin Wilson in 2015 op Pocono. Maar ook bij het beschermen van coureurs in benarde situaties is het systeem effectief gebleken. Zo bleef Charles Leclerc in 2018 op Spa ongedeerd nadat Fernando Alonso zijn cockpit raakte, ook F2-coureur Tadasuke Makino kwam in datzelfde jaar met de schrik vrij na een aanrijding met landgenoot Nirei Fukuzumi in Barcelona. De kracht van de halo werd nog eens duidelijk toen Romain Grosjean vorig jaar door de vangrails vloog en de coureur op eigen kracht uit het brandende voertuig kon stappen.

Structuur moet 12.000 kilo kunnen dragen

Hoewel teams de vrijheid hebben om de halo te voorzien van aerodynamica, wordt de interne structuur van titanium gemaakt door een vaste leverancier van de FIA. Dit deel van de wagen wordt niet gebouwd door het team zelf. Titanium is bijzonder sterk als je h7et afzet tegen het gewicht. Het zorgt ervoor dat de complete halo-structuur slechts 7 kilogram weegt. Daarnaast zorgen de officiële crashtests van de FIA ervoor dat er een maximale druk van 116 kN moet worden uitgeoefend op het onderdeel. Dat getal staat gelijk aan ongeveer 12.000 kilogram. “Er zijn veranderingen die we hebben moeten doorvoeren om ervoor te zorgen dat de wagen nog steeds op de gewichtslimiet zat”, vertelde toenmalig technisch directeur James Allison van Mercedes in 2018. “Het is niet een lichtgewicht, mara dat komt natuurlijk omdat het een hoge druk aan moet kunnen. We hebben het chassis moeten aanpassen zodat het zo’n beetje het gewicht van een dubbeldekker bus moet kunnen dragen. We hebben geprobeerd om de halo sterk genoeg te maken voor zo'n incident en daarmee moet een coureur beschermd worden.”

Als gevolg van die maatregelen is de halo sterk genoeg om het volle gewicht van de Red Bull F1-wagen te dragen. Die woog naar schatting zo’n 752 kilo ten tijde van het incident. “Ik denk niet dat ik ooit op m’n hoofd geraakt ben door een auto”, reageerde Hamilton na afloop. “Het is best een schok, je ziet in de beelden dat mijn hoofd best ver naar voren zit. Ik doe dit al heel lang en ben blij dat we de veiligheidseisen hebben om dit soort zaken te overleven. Zijn achterwiel kwam op mijn hoofd en eindigde op de halo. Het was de binnenkant van de band die op m’n hoofd terechtkwam. Dat zal me de komende dagen nog wel bijblijven en misschien ga ik nog naar een specialist. Ik moet zorgen dat ik de komende races weer op scherp sta, de titelstrijd wordt steeds spannender. Maar zoals ik zei, ik ben er nog.”

De halo werd aanvankelijk met veel scepsis ontvangen, maar heeft zijn nut inmiddels meermaals bewezen. Het incident van afgelopen zondag tussen de beide titelkandidaten kan aan die lijst toegevoegd worden.