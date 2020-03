'Teams mogen tot februari niet werken aan nieuwe F1-auto's'

De richting die de Formule 1 vroeg of laat op wil, is vrij helder: auto's moeten minder gevoelig worden voor vuile lucht, met hopelijk meer gevechten op de baan en uiteindelijk vermakelijkere races tot gevolg. Om dit te bewerkstelligen, wil men downforce op een andere manier genereren. Niet langer met allerlei vleugels en geavanceerde aerodynamica, maar juist met het grondeffect als toverwoord. Door het genereren van downforce nog meer onder de eigen auto te zoeken, moeten coureurs minder worden gehinderd door de 'vuile' luchtstroom van een voorganger.

Het klinkt allemaal leuk, maar betekent wel dat teams met een volledig nieuwe auto en dus met een volledig nieuw concept op de proppen moeten komen. In tijden van corona is dat om uiteenlopende redenen niet wenselijk. Zo loopt men in deze maanden al veel uitkomsten mis, bijvoorbeeld uit TV-gelden. Om over de inzet personeel - en vooral de onmogelijkheid daarvan - nog maar te zwijgen. Hierdoor hebben teams unaniem besloten om in 2021 nog even vast te houden aan het huidige chassis en de nieuwe reglementen op te schorten tot 2022.

Wie denkt dat teams tot die tijd wel alvast gestaag aan de nieuwe bolides mogen doorwerken, heeft het mis. Niets van dat alles. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat teams in februari 2021 pas met de nieuwe auto aan de slag mogen. Tot die tijd zijn windtunneltests voor het nieuwe concept verboden.

Alles om de kosten te drukken in deze zware tijd

Naast het chassis zullen er voor volgend seizoen trouwens nog meer onderdelen worden 'bevroren'. Teams zijn daarover nog altijd in overleg, een definitief besluit is er nog niet genomen. Duidelijk is wel dat er onder meer wordt gesproken over de versnellingsbak en bepaalde delen van de ophanging. Het moet allemaal helpen om de kosten te drukken en om teams zodoende door deze (ook financieel) lastige tijd te loodsen.

VIDEO: De nieuwe F1-reglementen voor 2022 uitgelegd