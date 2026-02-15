Teambaas Cadillac na wintertest: "Het voelt nu echt als Formule 1-team"

Waar de Amerikaanse nieuwkomer zich maandenlang bijna als een spookteam voorbereidde, zonder ooit op een racecircuit te zijn geweest, is die perceptie duidelijk veranderd. Na de shakedown op de F1-circuits van Barcelona en Bahrein, tussen de andere teams, voelt Cadillac-Ferrari zich helemaal opgenomen in de Formule 1. "Ik kom nu op mijn werk en heb het gevoel dat we een Formule 1-team zijn", zegt teambaas Graeme Lowdon. "En dat zijn we ook."

Lees ook : Formule 1 Bottas sprak drie jaar geleden al met Cadillac over F1-project

Het oorspronkelijke project, dat jarenlang tussen de coulissen stond te trappelen om het podium op te mogen, is in korte tijd getransformeerd tot een operationeel team. "Dat voelt geweldig. Het is vooral de verdienste van alle mensen binnen het team. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe moeilijk deze opdracht is."

Nog geen jaar geleden had Cadillac geen officiële startplek, geen auto en zelfs geen fabriek. "De vooruitgang is dus enorm", stelt de Engelsman die in het verleden betrokken was bij Manor Motorsport en het F1-avontuur van dat Engelse team. Dat alle interne deadlines zijn gehaald, stemt hem bijzonder tevreden. “We hebben de auto begin december voor het eerst gestart.”

Enorme hoeveelheid data

Na tests in de simulator, in de windtunnel en op de proefbank volgde een shakedown op Silverstone, waarna ook in Barcelona werd gereden. Alles verliep daarbij naar wens, volgens Lowdon geen vanzelfsprekendheid. Hij wijst erop dat andere teams hun schema’s niet altijd probleemloos konden afwerken. "Het heeft alleen waarde als je ook het gevoel hebt dat je qua performance de juiste kant op gaat", benadrukt hij.

Het team is inmiddels echt onderdeel geworden van de F1-paddock. Foto door: Kym Illman / Getty Images

Het opbouwen van een complete Formule 1-renstal binnen het budgetplafond vergde een enorme inspanning. Dat Cadillac nu een stabiele basis heeft, ziet Lowdon als een positieve start. Problemen zijn er onderweg zeker geweest, erkent hij, maar vooral de manier waarop het team die oplost stemt hem tevreden. Wat hem tijdens de shakedown in Silverstone het meest opviel, was de rust in de garage. "Ik zag een kalm en gefocust team dat klaar was om te werken. In een chaotische garage kun je soms snel zijn, maar uiteindelijk loop je tegen grenzen aan."

Solide basis zonder grote problemen

De rondetijden van Sergio Pérez en Valtteri Bottas in Bahrein waren nog niet representatief, maar snelheid was daar niet de prioriteit. "De focus ligt nu op het begrijpen en rijden van de auto. We hebben hier in drie dagen meer dan 1.700 kilometer afgelegd." Dat leverde volgens hem een enorme hoeveelheid data op. "Voor een gevestigd team is dat misschien weinig, maar voor ons is het enorm. Het is echte vooruitgang en ik ben ontzettend trots."

De eerste indruk op het circuit is dan ook bemoedigend. In Bahrein verliep niet alles perfect, maar ernstige betrouwbaarheids- of balansproblemen bleven uit. "Dit is een heel goede basis om op voort te bouwen", zegt Lowdon. "Als we een groot betrouwbaarheidsprobleem hadden gehad, was dat een ramp geweest. Maar in grote lijnen zien we dat niet. We hebben het gevoel dat we een basis hebben waarop we echt kunnen bouwen."

Foto's: De derde dag van de wintertest in Bahrein