Bottas sprak drie jaar geleden al met Cadillac over F1-project

Het Formule 1-debuut van Cadillac-Ferrari komt steeds dichterbij: over minder dan een maand staat met de Grand Prix van Australië al de seizoensopener op het programma. Daarmee eindigt voor Valtteri Bottas ook een lange periode van planning en voorbereiding. De Fin werd vorig jaar door Cadillac aangekondigd als coureur, maar blijkt al veel langer bij het project betrokken dan gedacht.

"De eerste gesprekken vonden ruim drie jaar geleden plaats, nog voordat het team überhaupt de bevestiging had dat het in de Formule 1 zou rijden", onthult Bottas in gesprek met fotograaf en YouTuber Kym Illman. De Fin reed indertijd nog bij Alfa Romeo dat later Sauber werd - en inmiddels door Audi is overgenomen. "We spraken eerst met Graeme Lowdon en hij hield me vervolgens op de hoogte van de voortgang. Toen ze uiteindelijk de plek kregen, begonnen de serieuze gesprekken. Begin 2025 werd het Cadillac Formule 1-team mijn prioriteit."

Valtteri Bottas in actie in Bahrein Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Bottas hoefde niet lang na te denken over het project. "Ik dacht: daar wil ik heen. Dat wordt mijn volgende project. Uiteindelijk was het vrij eenvoudig, omdat ik daar wilde zijn en zij mij duidelijk ook wilden hebben." Aan dat enthousiasme is tot op heden niets veranderd, benadrukt de tienvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik was echt verrast door de goede staat waarin het team verkeert, zeker als je bedenkt hoe laat ze de bevestiging kregen dat ze in de Formule 1 mochten instappen."

"Ze menen het serieus"

"Het team neemt voortdurend nieuwe mensen aan", vervolgt Bottas. "Het team groeit non-stop. De fabriek groeit. Ze bouwen extra faciliteiten in de Verenigde Staten. Ze zijn serieus, ze zijn er niet bij om lol te hebben, het is geen hobbyproject.” Dat er tegenslagen waren en niet alles in één keer goed gaat, neemt Bottas op de koop toe. Wat hem vooral bijblijft is de enorme passie bij zijn teamgenoten. "Het was een race tegen de klok om de auto af te krijgen. Het betekende enorm veel voor iedereen toen de auto daadwerkelijk reed. Er waren mensen die huilden."

Dat het team serieus is en mee wil draaien, blijkt uit de wintertest in Bahrein. De nog naamloze Cadillac maakte al flink wat kilometers. Hoewel Bottas en teamgenoot Sergio Pérez geen toptijden noteerden, lieten de Amerikanen wel hun betrouwbaarheid zien: op woensdag werden meer dan honderd ronden afgewerkt en ook op donderdag werd de honderd aangetikt.

