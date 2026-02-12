Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Bottas sprak drie jaar geleden al met Cadillac over F1-project

De eerste gesprekken tussen Valtteri Bottas en Cadillac dateren al van drie jaar geleden, zo heeft de Fin onthuld in een gesprek met F1-fotograaf Kym Illman.

Alex Harrington
Gepubliceerd:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Het Formule 1-debuut van Cadillac-Ferrari komt steeds dichterbij: over minder dan een maand staat met de Grand Prix van Australië al de seizoensopener op het programma. Daarmee eindigt voor Valtteri Bottas ook een lange periode van planning en voorbereiding. De Fin werd vorig jaar door Cadillac aangekondigd als coureur, maar blijkt al veel langer bij het project betrokken dan gedacht.

"De eerste gesprekken vonden ruim drie jaar geleden plaats, nog voordat het team überhaupt de bevestiging had dat het in de Formule 1 zou rijden", onthult Bottas in gesprek met fotograaf en YouTuber Kym Illman. De Fin reed indertijd nog bij Alfa Romeo dat later Sauber werd - en inmiddels door Audi is overgenomen. "We spraken eerst met Graeme Lowdon en hij hield me vervolgens op de hoogte van de voortgang. Toen ze uiteindelijk de plek kregen, begonnen de serieuze gesprekken. Begin 2025 werd het Cadillac Formule 1-team mijn prioriteit."

Valtteri Bottas in actie in Bahrein

Valtteri Bottas in actie in Bahrein

Foto door: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Bottas hoefde niet lang na te denken over het project. "Ik dacht: daar wil ik heen. Dat wordt mijn volgende project. Uiteindelijk was het vrij eenvoudig, omdat ik daar wilde zijn en zij mij duidelijk ook wilden hebben." Aan dat enthousiasme is tot op heden niets veranderd, benadrukt de tienvoudig Grand Prix-winnaar. "Ik was echt verrast door de goede staat waarin het team verkeert, zeker als je bedenkt hoe laat ze de bevestiging kregen dat ze in de Formule 1 mochten instappen."

"Ze menen het serieus"

"Het team neemt voortdurend nieuwe mensen aan", vervolgt Bottas. "Het team groeit non-stop. De fabriek groeit. Ze bouwen extra faciliteiten in de Verenigde Staten. Ze zijn serieus, ze zijn er niet bij om lol te hebben, het is geen hobbyproject.” Dat er tegenslagen waren en niet alles in één keer goed gaat, neemt Bottas op de koop toe. Wat hem vooral bijblijft is de enorme passie bij zijn teamgenoten. "Het was een race tegen de klok om de auto af te krijgen. Het betekende enorm veel voor iedereen toen de auto daadwerkelijk reed. Er waren mensen die huilden."

Dat het team serieus is en mee wil draaien, blijkt uit de wintertest in Bahrein. De nog naamloze Cadillac maakte al flink wat kilometers. Hoewel Bottas en teamgenoot Sergio Pérez geen toptijden noteerden, lieten de Amerikanen wel hun betrouwbaarheid zien: op woensdag werden meer dan honderd ronden afgewerkt en ook op donderdag werd de honderd aangetikt.

Foto's: de tweede dag van de F1-test in Bahrein

Alexander Albon, Williams

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
De neus van de auto van Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Adrian Newey, teambaas Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Keanu Reeves

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Marc Hynes, Cadillac F1 Team Chief Racing Officer, Graeme Lowdon, Cadillac F1 Team Team Principal

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Frederic Vasseur, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lando Norris, McLaren

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De tweede dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Formule 1
47

 

