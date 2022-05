Het succes van Netflix-serie Drive to Survive heeft de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten enorm doen stijgen. De Grand Prix op het Circuit of the Americas was tot op heden de enige baan op de F1-kalender, maar daar is Miami dit jaar bijgekomen. Vanaf 2023 wordt daar ook Las Vegas aan toegevoegd en dus staan er volgend F1-seizoen drie op de planning. Haas is sinds 2016 actief in de koningsklasse en is momenteel de enige actieve renstal uit de VS. Tot op heden heeft nog geen enkele Amerikaanse coureur voor de formatie gereden en ook bedrijven uit Amerika hebben zich vooralsnog nog niet als grote sponsor gemeld. Afgelopen seizoen reed Haas met kleuren van de Russische vlag. Dit kwam door oud-F1-coureur Nikita Mazepin die het Russische bedrijf Uralkali als sponsor meenam. Inmiddels zijn deze beide door de Russische inval in Oekraïne verdwenen.

Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner leggen de hoge heren van F1 de renstal geen druk op om de Amerikaanse identiteit meer te benadrukken. Hij hoopt wel dat Haas kan profiteren van de populariteit in de vorm van nieuwe sponsoren. "Nee, er is geen druk van bovenaf en die hoeft er ook niet te zijn", aldus de Italiaanse teambaas tegen Motorsport.com. "We zijn momenteel bezig met wat zaken in de VS, maar het kost tijd. Ik denk dat de populariteit pas een jaar of twee geleden is gestegen, het duurt even om alles op gang te krijgen. De interesse is er. Nu is het zaak om potentiële sponsors binnen te halen."

Steiner vindt niet dat Haas nog meer met doen om de Amerikaanse identiteit uit te stralen. "We zitten daar [in de VS, red.] met Haas CMC en Haas Tooling. Dat zijn allebei Amerikaanse bedrijven. Je kunt niet Amerikaanser zijn dan zij."