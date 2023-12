Het gezin Wolff staat sinds dinsdag in de spotlights, nadat de FIA bekendmaakte dat de Compliance-afdeling een onderzoek heeft ingesteld. Het zou gaan om mogelijke belangenverstrengeling tussen een F1-teambaas en een FOM-personeelslid. Volgens de FIA zou er vertrouwelijke informatie doorgespeeld kunnen zijn. Hoewel het overkoepelend orgaan geen namen noemde, is alom bekend dat het gaat om Toto en Susie Wolff.

Op dinsdagavond brachten F1 en Mercedes een statement naar buiten waarin ze de beschuldigingen ontkrachtten. Susie Wolff liet zich eveneens horen via social media, en stelt dat er geheime agenda’s een rol spelen. “Ik ben zeer beledigd, maar helaas niet verrast door de publieke aantijgingen die deze avond zijn gemaakt. Het is pijnlijk dat mijn integriteit op deze manier in twijfel getrokken wordt, vooral omdat het lijkt te zijn ingegeven door intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag en eerder gericht is op mijn burgerlijke staat dan op mijn capaciteiten. Tijdens mijn loopbaan in de autosport, ben ik talloze obstakels tegengekomen en heb ik die overwonnen. Ik weiger om mijn toewijding en passie voor de F1 Academy te laten overschaduwen door deze ongefundeerde aantijgingen.”

Ze sloot af met de duidelijke woorden: “Als vrouw in deze sport heb ik de nodige uitdagingen moeten overwinnen, maar ik blijf me inzetten om barrières te slechten en de weg vrij te maken voor toekomstige generaties. Ik wijs deze aantijgingen ten zeerste van de hand."

FIA-president onder vuur

De referentie van Wolff over vrouwonvriendelijk gedrag komt in dezelfde periode dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem meerdere malen onder vuur is komen te liggen. Hij maakte jaren geleden seksistische opmerkingen op een blog. Op een gearchiveerde versie van zijn oude website, schreef Ben Sulayem dat hij “niet houdt van vrouwen die denken dat ze slimmer zijn dan mannen, want dat zijn ze in werkelijkheid niet.”

In gesprek met Press Association kwam hij daar recent op terug: "Wat heb ik gezegd, als ik dat al gezegd heb?" zei hij. "Laten we aannemen dat ik het was. Ik vertel je precies wat er stond. Er staat: 'Ik haat het als vrouwen denken dat ze slimmer zijn dan wij'. Maar ze haten het ook als mannen denken dat ze slimmer zijn dan zij.”

"Heb ik gezegd dat wij slimmer zijn? Nee. Heb ik gezegd dat ze minder slim zijn? Nee. In godsnaam, als dat het enige is wat ze tegen me hebben, ga je gang, je kunt het slechter treffen dan dat."