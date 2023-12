F1 en Mercedes ontkennen mogelijke belangenverstrengeling Wolff

De FIA stuurde dinsdagavond een verklaring rond betreffende een mogelijke belangenverstrengeling van Mercedes-teambaas Toto Wolff en echtgenote Susie Wolff, de directeur van de F1 Academy. Vanwege hun rollen bestond er vrees onder teambazen dat zij in het geheim informatie konden doorspelen, iets wat volgens een artikel van BusinessF1 aan het licht zou zijn gekomen bij een vergadering voor teambazen toen Wolff vermeend zijn mond voorbij had gepraat, waardoor teambazen achterdochtig werden. De FIA laat het onderzoeken door haar Compliance-afdeling, maar de Formule 1 zelf en het Mercedes F1-team nemen in eigen verklaringen afstand van de beschuldigingen.

"We hebben kennis genomen van de publieke verklaring van de FIA deze avond, die niet van tevoren met ons gedeeld is", haalt de Formule 1 uit naar het bestuursorgaan. "We hebben er het volste vertrouwen in dat de beschuldigingen onjuist zijn en we hebben robuuste processen en procedures die de scheiding van informatie en verantwoordelijkheden garanderen in het geval van een mogelijke belangenverstrengeling. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel lid van ons team ongeoorloofde mededelingen heeft gedaan aan een teambaas en willen iedereen waarschuwen voor het uiten van onvoorzichtige en ernstige beschuldigingen zonder inhoud."

Niet veel later nam Mercedes F1 ook afstand van de beschuldigingen. "We hebben kennis genomen van de algemene verklaring van de FIA deze avond, waarin gereageerd wordt op ongefundeerde beschuldigingen van één enkel mediakanaal en de informele briefing die het in verband bracht met de teambaas van Mercedes-AMG F1", valt in de verklaring van het F1-team te lezen. "Het team heeft geen communicatie ontvangen van de FIA Compliance Department over dit onderwerp en het was zeer verrassend om via een verklaring in de media over het onderzoek te horen. We verwerpen de bewering in de verklaring en de bijbehorende media-aandacht volledig, omdat deze ten onrechte de integriteit en conformiteit van onze teambaas aantast. Vanzelfsprekend nodigen we de FIA Compliance Department uit tot volledige, snelle en transparante correspondentie over dit onderzoek en de inhoud ervan."

De FIA liet in een verklaring weten dat zij het wel laten onderzoeken, maar deed dat zonder namen te noemen - net als de verklaring van de F1 zelf dus. "De FIA is op de hoogte van speculaties in de media over de bewering dat informatie van vertrouwelijke aard zou zijn doorgegeven aan een F1-teambaas door een lid van het FOM-personeel", viel in de verklaring van de FIA te lezen. "De Compliance-afdeling van de FIA onderzoekt de zaak."