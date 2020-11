Steiner: Boosheid Abiteboul over weigeren test Alonso misplaatst

Alonso keert in 2021 als coureur van Renault F1 Team terug in de Formule 1. De Franse renstal, die vanaf volgend seizoen verdergaat als Alpine, heeft een uitgebreid testprogramma voor de coureur opgesteld met onder andere tests in een F1-bolide uit 2018. Daarnaast wil Renault Alonso in december inzetten tijdens de young driver test in Abu Dhabi, waar wel met de huidige bolides getest wordt. Dat plan stuit echter op tegenstand van de concurrentie.

De reglementen schrijven voor dat een coureur voor deelname aan de young driver test maximaal twee Grands Prix gereden mag hebben. Tweevoudig wereldkampioen Alonso zit met 311 Grand Prix-starts ver boven dat criterium. Er kan echter een uitzondering gemaakt worden, maar teams als McLaren, Racing Point en Ferrari hebben bij de meeting van de Formula One Commission laten blijken dat zij daar niets voor voelen. Die houding leidde weer tot irritaties bij Renault-teambaas Abiteboul, die vindt dat er ‘spelletjes worden gespeeld’ door de teams die tegen het plan zijn.

Die frustratie vindt Haas F1-teambaas Steiner misplaatst. Hij vindt dat de regels duidelijk zijn en als teams daaraan vast willen houden, dan hebben ze daar alle recht toe. “Ik denk dat het een beetje optimistisch is om ‘spelletjes te spelen’”, zei Steiner. “Er is een regel die voorschrijft dat het voor jonge coureurs is. [Fernando] is tweevoudig wereldkampioen en 39 jaar oud, dat zegt alles. Dat gaat niet samen. Ik denk dus dat het niet nodig is om spelletjes te spelen. Ik bedoel, waarom zouden we regels maken en daarna proberen ze te negeren? Het is een regel, toch? Als hij [Abiteboul] dit wil doen, dan moet hij iedereen vragen of zij het goed vinden. Als twee mensen dan ‘nee’ zeggen, dan moet je niet geïrriteerd raken want er is een regel.”

Met medewerking van Oleg Karpov